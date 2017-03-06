В Приморье 16-летняя школьница сгорела после забав с пиротехникой

Подростковые шалости стали причиной гибели приморской школьницы. Трагический инцидент произошёл сегодня в Находкинском городском округе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В посёлке Врангель (входит в состав Находкинского городского округа) сегодня произошёл сильный пожар. В одном из домов загорелась квартира на первом этаже. Во время тушения пламени огнеборцы обнаружили в жилище обгоревшее тело 16-летней девушки.

За дело сразу же взялись следователи. Как сообщила старший помощник руководителя приморского следственного управления СК РФ Аврора Римская, погибшая и её знакомая решили поиграть с пиротехникой в квартире. Они взорвали петарду, после чего начался пожар. Знакомая жертвы выскочила в окно, а вторая девушка по какой-то причине не сделала этого. Сейчас стражи порядка пытаются установить все обстоятельства дела. Следователи проводят процессуальную проверку.

Неосторожное обращение с пиротехникой нередко становится причиной подобных инцидентов. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что в Амурской области от взрыва мощной петарды пострадало три человека. «Бомбочку» использовали как аргумент в драке. А в Уссурийске любители пиротехники случайно подожгли жилой дом на улице Суханова. В этот раз обошлось без жертв: хозяев в помещении не было.