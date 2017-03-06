В Приморье "Единая Россия" моделирует грядущие выборы

Все процедуры предварительного голосования «Единой России» на территории Приморского края пройдут по третьей модели голосования. Исключение составит только Владивосток. Об этом сегодня ещё раз напомнили в приморском отделении партии.

В Приморском крае в понедельник, 6 марта, начался приём заявлений об участии в предварительном голосовании «Единой России» от граждан, желающих быть выдвинутыми впоследствии кандидатами на выборы в представительные органы муниципалитетов и на иные выборные должности в органы местного самоуправления.

В 2017 году в Приморье пройдёт 26 избирательных кампаний по выборам в единый день голосования – 10 сентября. Самые масштабные из них – выборы в представительные органы Владивостока, Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Дальнегорска, Находки, Фокино и Лазовского муниципального района. Также намечаются довыборы в думы ряда муниципальных образований и выборы глав сельских поселений. На всех выборных территориях, где пройдёт единый день голосования, до 28 мая включительно планируется организовать праймериз.

Все праймериз «Единой России» на территории Приморского края партийцы организуют по третьей модели голосования. Модель предполагает участие в процедуре в качестве выборщиков членов партии и представителей общественных организаций в соотношении 50/50. Исключение составит только Владивосток. Для проведения предварительного волеизъявления в столице Приморья выбрана первая – самая открытая модель голосования. Согласно ей, в отборе кандидатов от партии власти на выборы в гордуму могут принять участие все горожане, владеющие пассивным избирательным правом.