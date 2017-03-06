Приморцев научат благоустраивать родные города в Казани

Делегация Приморского края во главе с вице-губернатором Евгением Вишняковым отправилась в Казань, где 6 и 7 марта пройдёт семинар Минстроя России по приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». Это часть всероссийской обучающей программы проекта «Формирование комфортной городской среды».

Также в семинаре примут участие глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, президент Татарстана Рустам Минниханов, представители региональной власти всех субъектов Российской Федерации, члены проектных команд по формированию комфортной городской среды.

В рабочих группах участники семинара обсудят теорию формирования экономически эффективной городской среды, стратегию пространственного развития территории и практический механизм запуска и реализации приоритетного проекта в регионах. Один из главных вопросов — благоустройство городских дворов и озеленение населённых пунктов.

В этом году в Приморье на формирование современной городской среды будет направлено почти 460 миллионов рублей, 380 из них — федеральный транш. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что губернатор края Владимир Миклушевский поручил организовать в муниципалитетах общественные обсуждения и отбор проектов по благоустройству территорий.