Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Уссурийску пока "не светит" появление рыбного рынка: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня вторник, 07 марта 2017 года, 18:49
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
В Хабаровске вспомнили о памятнике Гагарину
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
Регионы:


Популярное
вчера, 20:57
Дерзкое ограбление ювелирного во Владивостоке попало на камеру
сегодня, 14:20
Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 14:13
Мэрия Владивостока открестилась от "тюльпанщиков на колёсах"
сегодня, 11:34
101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 07:00
Стало известно, когда в Приморье потеплеет
сегодня, 15:05
Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 10:45
В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 12:00
Хабаровчанин в цирке прилюдно признался в своих чувствах к девушке
сегодня, 11:47
Утро вторника не обрадовало водителей Владивостока
сегодня, 12:45
О возможном обрушении дороги во Владивостоке знали ещё два года назад

Обсуждаемое
сегодня, 10:45
6

В Приморье участники фестиваля ЛГБТ пожаловались в Генпрокуратуру
сегодня, 15:05
5

Игорь Пушкарёв даже в СИЗО думает о женщинах Владивостока
сегодня, 14:44
4

Школа на севере Приморья осталась без многих учителей
сегодня, 10:04
2

В Приморье объявят конкурс проектов дизайна дворов и парков
сегодня, 11:20
1

Не всем хабаровчанам нравятся громкоговорители на улицах города
сегодня, 11:40
1

Хабаровчане получат материнский капитал быстрее
сегодня, 11:34
1

101 роза для селфи: в Приморье обсуждают "букеты напрокат"
сегодня, 12:20
1

В "Дальспецстрое" до сих пор ждут обещанных к 23 февраля зарплат
сегодня, 14:20
1

Очевидцы сообщают об ограблении банка в Уссурийске
сегодня, 16:50
1

Хабаровские инспекторы ГИБДД одарили автоледи букетами тюльпанов
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие вчера, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли вчера, 11:20
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 37



Система Orphus

Уссурийску пока "не светит" появление рыбного рынка

Уссурийску пока "не светит" появление рыбного рынка
Участники рынка: в нынешних экономических реалиях это просто невыгодно
вчера, 17:54
Экономика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: fish.gov.ru, fishretail.ru

Планам приморских властей накормить весь край рыбой пока не суждено сбыться. Проект по созданию рыбных рынков в крупнейших городах региона  - Владивостоке, Находке, Уссурийске и Артёме – на этапе подготовки столкнулся с серьёзными проблемами. Многим предпринимателям просто невыгодно строить новые торговые точки с дарами моря, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Большие риски

Ситуация на рыбном рынке Приморья уже несколько лет является не самой весёлой. Небогатый выбор и высокие цены привели к тому, что в одном из самых «рыбных» регионов России рыбы покупают  немного. Как сообщают участники рынка, в некоторых районах края сложилась парадоксальная ситуация: зачастую продавать дары моря здесь просто невыгодно. Об этом пишет газета «Коммунар»

В начале этого месяца директор приморского департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края Сергей Наставшев сообщил об амбициозных планах администрации – построить четыре рыбных рынка в крупнейших городах Приморья. Мэрам поручили доложить о том, что сделано для реализации этих проектов. Однако здесь чиновники столкнулись с весьма серьёзной проблемой – в некоторых городах строить рынки никто не хочет. Так, в пресс-службе администрации Уссурийска сообщили, что местные предприниматели не намерены вкладываться в подобные проекты. Причин для этого множество. Во-первых, подобный проект весьма затратен. Во-вторых, в данном бизнесе существуют большие риски – пожалуй, одни из самых высоких в торговой сфере. «В некоторых супермаркетах Уссурийска ранее создавались специализированные отделы по продаже охлаждённой рыбы. Однако со временем они закрылись из-за отсутствия стабильного покупательского спроса», - пояснила сотрудница администрации.

Большие налоги

По словам предпринимателей, причиной такой ситуации являются российские экономические реалии. Владелец уссурийского рыбного магазина Михаил Сабуров пояснил, что затраты на содержание рынка – оплата аренды, коммунальных услуг и так далее – просто не окупятся. Вдобавок владельцам рынка придётся оплатить более десятка налогов, что также скажется на доходности бизнеса. «Раньше этих налогов было всего два. Надо понимать, что если бы не было этих затрат, рыба для покупателей была бы дешевле раза в три», - рассказал Михаил Сабуров. Кроме того, именно в сфере рыбной торговли действует особенно жёсткий контроль. Надзорные органы проверяют каждую мелочь и - если что – тут же выписывают штраф.


 

Предприниматель Юрий Кабачинский считает, что инициатива по созданию рыбных рынков должна исходить не от властей, а от бизнеса. Участники рынка сами могут решить, когда и куда вкладывать деньги. К слову говоря, сейчас бизнесмен занимается созданием рыбного рынка в Новоникольске. 

Позицию рыботорговцев разделяют и местные чиновники, отмечает «Коммунар». В администрации Уссурийска считают, что без каких-то стимулов «завести» рыбный рынок в Приморье попросту не получится. «Речь идёт о государственной поддержке. Нужны меры, которые позволили бы применять дифференцированный подход к формированию наценок, вводить социальные цены на некоторые виды рыбы. Кроме того, необходимо организовать отлаженную схему поставок свежей рыбы в торговые точки», - рассказали в пресс-службе администрации.


 

О том, что в отрасли нужно что-то менять, ещё в прошлом году говорил полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. По его мнению, пути развития рыбного рынка чётко сформулировал Владимир Путин в своих поручениях. Основная загвоздка — в исполнительской дисциплине. «Многие поручения президента просто не выполнены. Не до конца разработаны механизмы стимулирования инвестиций в переработку, не выполнены поручения о выравнивании тарифов на транспорт, не выполнено поручение по повышению эффективности работы по выращиванию марикультуры. Президент принял решение, а чиновники его не выполнили. Служить государству и не выполнять поручений президента - невозможно», — заявил полпред. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru