В Приморье расследуют причины первого лесного пожара

По факту первого в 2017 году лесного пожара на севере Приморья назначено расследование. Сейчас угрозы для населённого пункта нет, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности при администрации Приморского края приняла решение провести расследование по факту лесного пожара в Тернейском районе в районе посёлка Малая Кема. В пресс-службе администрации корреспонденту также рассказали, что в данный момент пожар локализован и не представляет угрозы для ближайших населённых пунктов.

Из-за сложного рельефа в гористой местности справиться с огнём полностью пока не удаётся. Более 20 человек контролируют ситуацию на месте.

Экстренная комиссия, которая собралась ещё 4 марта, постановила: по факту несвоевременного информирования оперативных служб о пожаре требуется провести служебное расследование. Кроме этого, необходимо установить владельца земель, где произошёл лесной пожар, а также выявить виновных в возникновении пожара.

Ранее «Восток-Медиа» информировало со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС России, что это первый лесной пожар в текущем году. Информация о нём поступила в оперативные службы, когда возгорание приобрело затяжной характер и потребовало дополнительных сил для ликвидации.