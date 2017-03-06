Шоу "Однажды в России" приедет во Владивосток

Юмористические сценки о жителях России можно будет увидеть во Владивостоке в конце апреля. Артисты будут менять их каждые пять минут, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Известные кавээнщики Ольга Картункова, Михаил Стогниенко, Азамат Мусагалиев, Тимур Тания, Катя Моргунова, Ирина Чеснокова, Илья Ласточкин и Александр Пашенчук приедут во Владивосток в рамках проекта «Однажды в России». Специально к визиту они записали видеоприветствие, где пообещали насмешить всех гостей.

Формат проекта «Однажды в России» предполагает показ небольших сатирических короткометражек, поставленных на сцене. «То есть это театральная игра в зале, одновременно снимаемая как кинофильм в один дубль», - пояснили организаторы гастролей.

Участники проекта покажут своим зрителям вполне обычные юмористические ситуации, которые можно встретить в обыденной жизни простых русских граждан. Каждые пять минут сценку будут менять, показывая новую историю со старыми героями.

«Однажды в России» – самый рейтинговый юмористический проект Comedy Club Production и телеканала ТНТ. В программе концерта в живом исполнении ведущих юмористов будут все лучшие скетчи и то, что ещё не было показано на телеэкранах.

Выступление запланировано на 23 апреля в концертном зале Fesco Hall. Начало в 19 часов. Вход разрешён только зрителям категории 18+.