Во Владивостоке из окна выпал 6-летний ребёнок

Сегодня во Владивостоке погиб 6-летний ребёнок, сообщает РИА «Восток-Медиа». Мальчик выпал из окна квартиры.

Приморская столица сегодня отметилась трагическим происшествием. Из окна одиннадцатого этажа на улице Жигура выпал 6-летний ребёнок. Как сообщает пресс-служба приморского управления МВД, мальчик находился дома со своей бабушкой. В какой-то момент ребёнок остался один. Полицейские сообщают, что пенсионерка решила ненадолго отлучиться в аптеку. По версии приморского следственного управления СК РФ, бабушка просто зашла в другую комнату. Как бы то ни было, ребёнок остался без присмотра. Он взобрался на подоконник, а дальше случилось непоправимое. Прибывшие медики диагностировали смерть ребёнка. В инспекции по делам несовершеннолетних сообщили, что семья погибшего характеризуется положительно. Сейчас по факту инцидента проводится проверка. Детали произошедшего изучают как полицейские, так и сотрудники Следственного комитета.

Подобные трагические происшествия время от времени случаются на Дальнем Востоке. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о том, что в Арсеньеве из окна пятиэтажки выпала пятилетняя девочка. Когда взрослые отвлеклись, она облокотилась на москитную сетку и упала с высоты. В тяжёлом состоянии её увезли в больницу. Похожий инцидент произошёл в прошлом году в Комсомольске-на-Амуре — там из окна выпала четырёхлетняя девочка. Правда, тогда падение со второго этажа закончилось для неё сотрясением головного мозга и ушибами мягких тканей. Правоохранители установили, что в тот вечер за девочкой присматривал дед. Когда он отвлёкся, девочка взобралась на подоконник, открыла створку окна, не удержала равновесие и упала вниз.