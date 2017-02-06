Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики

Депутаты Законодательного собрания Приморья считают, что краевой Общественной палате региона не хватает гласности и критики в работе. Некоторые уверены в том, что её деятельность контролирует глава региона, другие же вообще сомневаются в целесообразности её создания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 6 февраля, стартовала процедура выдвижения кандидатур в новый состав Общественной палаты Приморского края. Срок полномочий членов нынешнего созыва заканчивается 15 мая 2017 года. 10 членов утвердит губернатор, ещё 10 человек согласуют представители Законодательного собрания, а остальные 10 выберут сами члены ОП.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с приморскими депутатами, попросил народных избранников оценить работу первого созыва и дать рекомендации по следующему набору.

Коммунист Владимир Беспалов, например, положительно оценил работу Общественной палаты, однако новому составу порекомендовал поработать над гласностью.

Владимир Беспалов

«Начинать всегда трудно, но я думаю, что первый созыв Общественной палаты Приморского края – это не блин комом. К руководству пришли опытные профессионалы в различных отраслях – культуры, образования, истории. Не знаю, было ли это набиванием шишек, но в основном палата работала добросовестно, старалась соблюдать независимость. Новому составу желаю больше гласности, чтобы люди видели, как они планируют свою работу, когда и где будут отчитываться, какие проблемы они поднимают и чувствуют», - считает парламентарий.

Его коллега Анатолий Долгачёв уверен, что представителям общественной палаты в работе не хватало критики. При этом в то, что во втором созыве произойдут какие-то грандиозные перемены, народный избранник даже не верит. Коммунист считает, что Общественная палата – это не почётный президиум, где должны сидеть известные люди. В состав органа должны входить посланцы тех слоёв населения, чьи права в настоящее время ущемлены – учителя, представители профсоюзов.

Анатолий Долгачёв

«Предыдущий состав общественной палаты особо не проявил себя, мы не слышали от него как таковой критики и предложений по улучшению социально-экономического положения. Сейчас происходит то же самое, что и в прошлый раз, – формирование органа, подконтрольного губернатору и администрации региона. Хотелось бы, чтобы в новый состав вошли люди, которые не боятся высказываться, остро реагировать и критически оценивать происходящее в регионе. Не вижу смысла создавать очередной состав типа «одобрямс», который будет высказывать точку зрения администрации. Иначе он будет работать фиктивно», - заявил Долгачёв.

Единственная представительница «Российской партии пенсионеров за справедливость» в ЗС ПК Юлия Толмачёва, несмотря на непродолжительный срок совместной работы, оценила деятельность палаты положительно: «Вполне достойный состав был, который отметился квалифицированной работой. Всё достаточно ясно и предельно понятно. Представители Общественной палаты присутствовали на комитетах и защищали свои отчёты. Уверена, что во втором созыве также соберутся объективные и грамотные специалисты, которые смогут контролировать расходы бюджета».

Юлия Толмачёва

Представитель партии «Единая Россия» Геннадий Лазарев считает, что благодаря работе палаты между властью и обществом сократилось количество конфликтов.

Геннадий Лазарев

«Общественная палата способствовала налаживанию диалога между ветвями власти и обществом. Не могу со стопроцентной уверенностью сказать, но, возможно, именно благодаря работе палаты конфликтов стало меньше. Особенно хочется отметить то, что люди занимаются этой деятельностью по зову сердцу, а не с целью зарабатывания денег. Хорошо, что у нас есть такие личности», - поделился своим мнением депутат.

Ещё один единоросс Галуст Ахоян вообще считает, и считал изначально, что Общественная палата вовсе не нужна. По его мнению, должны работать три ветви власти – судебная, исполнительная и законодательная.

Галуст Ахоян

«Они должны работать самостоятельно и не прибегать к ничьей помощи. В таком случае никакие палаты, за исключением общественных организаций, не нужны. Всё остальное - разбавление и размывание законодательной власти. Законодатели должны руководствоваться общественными интересами и заниматься своим делом. Сейчас же представители общественности просто сотрясают воздух, а дальше ничего не происходит, поэтому считаю, что свою роль палата не выполнила», - отметил Галуст Цолакович.