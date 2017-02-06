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Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг: РИА "Восток-Медиа"
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Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг

Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Первые читатели "Фадеева" рассказали, почему их не смутил ценник нового произведения приморского автора
сегодня, 17:25
Культура | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Антонина Киселёва

На презентацию книги «Фадеев» во Владивосток приехали даже жители северных районов Приморья. Она состоялась в минувшие выходные в Доме книги на Светланской, 45. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», высказались критики, журналисты, другие горожане и сам автор биографии советского писателя с дальневосточными корнями.

Пришедшие заранее начинали листать страницы и цепляться глазами за первые строчки о том, что «Фадеева сегодня читать не принято», но он – «насквозь дальневосточен». С 6 лет будущий комиссар Амурского полка, руководитель Союза писателей СССР и автор романов «Разгром», «Молодая гвардия» жил в Приморье. Здесь учился во Владивостокском коммерческом училище и начал революционную деятельность.  Автор – журналист и писатель Василий Авченко – работал над биографией Александра Фадеева почти 4 года и сейчас говорит: «Категорически рекомендую. Мне эта книга дорога – не потому, что её написал я, а потому что она и о Фадееве, и о нашей территории, и о той эпохе, из которой мы вышли».


 

 

Книга вышла в издательстве «Молодая гвардия», в серии «Жизнь замечательных людей», с возрастным маркером 16+. При этом, по мнению литературного критика Александра Лобычева, «Василий деликатно обошёл личные, любовные связи; книге не хватило, возможно, темы отношений Фадеева с женщинами – например, с Маргаритой Алигер или с вдовой Булгакова, Еленой Сергеевной».

Критик также отметил: «Если в советское время уже тошнило при одной фамилии Фадеев, поскольку она у нас забита в учебниках истории, в «красных уголках» в армии, то затем, в постсоветское время, фадеевский маятник качнулся в такую обратную сторону, что он был едва ли не проклят. Бронзовая фигура, в перестроечное время покрытая чёрной краской, и очеловечить её теперь чрезвычайно трудно. Отдельная глава посвящена как бы концентрированно сжатой истории всех пяти лет революции и Гражданской войны, эпохи Дальневосточной республики. И потом, что важно для этой книги: жанр документальной биографии – достаточно жёсткий, потому что человек имеет дело с документами,  с реальной биографией, но книга «Фадеев» получилась удивительная - в силу темперамента, эмоциональности и лирической энергии, которая привлекает во многих книгах Василия Авченко, будь они даже посвящены камням или истории правого руля. На самом деле книжка читается на одном дыхании, я её вам всячески рекомендую».

Вышедшую год назад книгу «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях» вспомнила и давняя знакомая автора – пенсионерка  Людмила Карчевская. Она призналась, что специально пришла на презентацию в серьгах с аметистами. «Вы читали эту книгу? Просто чудо! Вася написал о камнях так, как будто это высочайшая поэзия. И такое высокое отношение у него, наверно, практически ко всему. Я знаю Василия и его родителей давно: они – геологи, как и мой муж. Вместе отдыхали, пели песни под гитару у костра. Читала несколько его книг и считаю Васю просто уникальным – не только как писателя, но и как человека», - поделилась Людмила Николаевна.  


 

Собеседница добавила со вздохом, что для неё, пенсионерки, 950 рублей – ощутимая цена: «А что делать? Не так давно я купила и книгу краеведа Нелли Мизь – за полторы тысячи. Ценники такие ставят, что дай бог».

Автор согласен: «Книжки этой серии – ЖЗЛ - традиционно стоят недёшево – я сам страдаю от дороговизны книг, но не всё зависит от нас».


 

 

После разговора о книгах и самом Александре Фадееве участники встречи потянулись покупать и подписывать новинку у автора.  Редактора газеты «Аргументы недели. Приморье» Сергея Семёнова корреспондент «Восток-Медиа» застал сразу с тремя «фадеевыми» в руках. «Себе и друзьям, товарищам, - объяснил собеседник. – Потому что не смогли приехать на презентацию и попросили: «Возьми за любые деньги. У нас есть почти все книги Василия Авченко, хотим ещё». Тем более что книга – редкостная, мало кто сегодня вспоминает классиков советской литературы. Я пока успел прочитать только отрывок из новой книги, но он – многообещающий. Вообще меня подкупают искренность и честность этого автора».

Сергей Семёнов добавил, что, к сожалению, в Приморье крайне редко издаются книжки про край и его историю - не только новые, но и признанные шедевры. Не переиздаются, например, «Олень-цветок» Пришвина, «Там, где бежит Сукпай» Джанси Кимонко, «Мореплавания Солнышкина» Коржикова. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Комментарии
  • морпех  (сегодня, 17:39 )

    То что не все зависит от них - чушь полнейшая. Да - издавать дорого, но можно и не ставить перед собой задачу наживы.



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