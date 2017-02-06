Приморских предпринимателей проспонсирует федеральный бюджет

Приморские предприятия малого и среднего бизнеса получат федеральную финансовую поддержку. В общей сложности в Приморье поступит на эти цели 92 миллиона рублей.

Как сообщили специалисты департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края, правительство РФ направит аналогичные субсидии в 82 региона страны. Общая сумма господдержки составит семь с половиной миллиардов рублей. Основная задача программы – создать предпринимателям комфортные условия для организации, поддержки и развития своего дела.

Как сообщает пресс-служба края, федеральные средства выделяются в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и могут быть использованы для поддержки малого и среднего бизнеса, развития молодёжного предпринимательства, софинансирования капитальных вложений в объекты региональной и муниципальной собственности. Кроме субсидий, действенной помощью предпринимателям должно стать предоставление всех услуг сопровождения бизнеса по принципу одного окна.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало, что в Приморском крае для развития малого и среднего бизнеса в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2013-2020 годы реализуются меры информационной, консультационной, финансовой и имущественной поддержки.