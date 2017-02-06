Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки

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Подобные прецеденты на владивостокском "корабле-призраке" уже случались
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Брошенное на рейде Владивостока судно «Еруслан» взяли под охрану, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ближайшее время работники порта Владивосток эвакуируют его в безопасное место.
Судну «Еруслан», оставленному владельцем на рейде Владивостока, не дадут утонуть. В настоящее время работники городского порта ищут место для эвакуации «судна-призрака». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. «Капитан порта Владивосток Игорь Глухов сейчас ищет место, куда можно оттащить «Еруслан». Потом аварийно-спасательная служба порта осуществит эвакуацию», - рассказала начальник пресс-службы Елена Бурмистрова.
План действий власти разработали в минувшее воскресенье на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Другая важная проблема – разграбление судна мародёрами – уже решена. С пятницы «Еруслан» охраняют полицейские.
Грузопассажирское судне Yeruslan долгое время стояло на рейде Владивостока, будучи арестованным за долги. О нём практически никто не знал, пока 31 декабря там не вспыхнул пожар. Пламя долгое время не могли потушить. В конце концов огонь потух сам собой, после чего судно стало потихоньку тонуть. Что именно стало причиной ЧП, пока неизвестно. Одна из версий произошедшего – замыкание проводки. Во всяком случае, такой точки зрения придерживается электромеханик Александр Давыдов. В прошлом он работал на «Еруслане» и не понаслышке знает о его проблемах.
«На судне вырабатывается постоянный ток. А ведь «Еруслан» - 1960-х годов постройки, там всё старое. Поэтому проблем хватало. В 2007 году мы стояли на рейде у Владивостока, и у нас загорелся трансформатор. Мы не вызывали никакие службы, руководству не докладывали – просто обесточили судно, сами всё потушили, чтобы проблем не было. А менее значительные инциденты - искрение проводки, короткие замыкания - происходили на «Еруслане» постоянно», - рассказал Александр Давыдов корреспонденту РИА «Восток-Медиа». По мнению электромеханика, именно неисправность в проводке стала причиной возгорания судна. Так это или нет, скоро должны установить эксперты, которые выясняют причину ЧП.
Ходил с братом в субботу, полицейских не было, мародеры были. . .
Интересно, этот "электромеханик" знает, что на судне уже с год, нет живой души, откуда там взяться электричеству?
Ура, вечный двигатель появился, сам работает, сам замыкает!
А нафига ментам там быть? Это ГИМС должен охранять вроде.
Какое замыкание может быть, если судно без топлива, т. е. обесточено. Этот электромеханик- просто знакомый электрик-самоучка журналиста.
дебил электромеханник. там наверно и дизель -генератор разобрали на запчасти
Капитан порта должен был решить вопрос охраны и безопасности когда экипаж покинул судно, т. е. осенью.
На каждом судне аварийное питание обеспечивают от аккумуляторных батарей. Правда сомнительно, что они там уцелели. А если и уцелели, то наверняка разряжены. Идея с замыканием - бред.
"Постоянный ток на судне". . . . ((( пдц
да-да. . на судах бывает постоянный ток. называются эти суда дизель-электроходы. и в ссср их были десятки. в частности в ВРХФ
Аварийное питание (освещение, ходовые огни, связь)именно постоянный ток.
Что за бред, он обесточен уже год. Откуда взяться электричеству, чтоб змкнуло проводку и пожар аууууу люди Это поджог!!!!!!!!!!!
вся правда о Еруслане 1) был ли постоянный ток? 2) было ли топливо? 3) кто был на судне в момент возгорания? здесь видeо god. moscow
www. god. moscow
Ну вот, уже действия не мальчиков а мужчин. Организовали охрану, наметили план действий. Не все еще потерянно в датском королевстве))). Так держать