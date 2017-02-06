Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50550 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня понедельник, 06 февраля 2017 года, 19:40
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:57
Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 14:43
До конца февраля в Приморье будет пропадать телесигнал
сегодня, 15:51
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 11:58
В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 10:28
Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 13:58
Приморские легионеры готовили на Сахалине "золотые парашюты"
сегодня, 13:31
В администрации Приморья назначен ещё один директор департамента
сегодня, 11:08
Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке
сегодня, 09:00
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 08:38
Новая неделя в Приморье будет морозной и ветреной

Обсуждаемое
сегодня, 15:51
15

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 11:58
5

В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 11:57
3

Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 09:00
2

Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 10:28
2

Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 16:35
1

Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима
сегодня, 17:25
1

Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
сегодня, 11:35
1

В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных
сегодня, 11:55
1

Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан
сегодня, 12:35
1

Больше всего дальневосточников от работы отвлекают проблемы и болтовня
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется сегодня, 13:19
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1083



Система Orphus

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Подобные прецеденты на владивостокском "корабле-призраке" уже случались
сегодня, 15:51
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Брошенное на рейде Владивостока судно «Еруслан» взяли под охрану, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ближайшее время работники порта Владивосток эвакуируют его в безопасное место.

Судну «Еруслан», оставленному владельцем на рейде Владивостока, не дадут утонуть. В настоящее время работники городского порта ищут место для эвакуации «судна-призрака». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. «Капитан порта Владивосток Игорь Глухов сейчас ищет место, куда можно оттащить «Еруслан». Потом аварийно-спасательная служба порта осуществит эвакуацию», - рассказала начальник пресс-службы Елена Бурмистрова.

План действий власти разработали в минувшее воскресенье на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Другая важная проблема – разграбление судна мародёрами – уже решена. С пятницы «Еруслан» охраняют полицейские.

Грузопассажирское судне Yeruslan долгое время стояло на рейде Владивостока, будучи арестованным за долги. О нём практически никто не знал, пока 31 декабря там не вспыхнул пожар. Пламя долгое время не могли потушить. В конце концов огонь потух сам собой, после чего судно стало потихоньку тонуть. Что именно стало причиной ЧП, пока неизвестно. Одна из версий произошедшего – замыкание проводки. Во всяком случае, такой точки зрения придерживается электромеханик Александр Давыдов. В прошлом он работал на «Еруслане» и не понаслышке знает о его проблемах.

«На судне вырабатывается постоянный ток. А ведь «Еруслан» - 1960-х годов постройки, там всё старое. Поэтому проблем хватало. В 2007 году мы стояли на рейде у Владивостока, и у нас загорелся трансформатор. Мы не вызывали никакие службы, руководству не докладывали – просто обесточили судно, сами всё потушили, чтобы проблем не было. А менее значительные инциденты - искрение проводки, короткие замыкания - происходили на «Еруслане» постоянно», - рассказал Александр Давыдов корреспонденту РИА «Восток-Медиа». По мнению электромеханика, именно неисправность в проводке стала причиной возгорания судна. Так это или нет, скоро должны установить эксперты, которые выясняют причину ЧП.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • Я  (сегодня, 16:13 )

    Ходил с братом в субботу, полицейских не было, мародеры были. . .

  • Изя Зоненлихт  (сегодня, 16:14 )

    Интересно, этот "электромеханик" знает, что на судне уже с год, нет живой души, откуда там взяться электричеству?

  • Вася Пупкин  (сегодня, 16:20 )

    Ура, вечный двигатель появился, сам работает, сам замыкает!

  • Жека  (сегодня, 16:23 )

    А нафига ментам там быть? Это ГИМС должен охранять вроде.

  • ++++  (сегодня, 16:26 )

    Какое замыкание может быть, если судно без топлива, т. е. обесточено. Этот электромеханик- просто знакомый электрик-самоучка журналиста.

  • гость  (сегодня, 16:30 )

    дебил электромеханник. там наверно и дизель -генератор разобрали на запчасти

  • ГОСТЬ  (сегодня, 16:41 )

    Капитан порта должен был решить вопрос охраны и безопасности когда экипаж покинул судно, т. е. осенью.

  • Моряк  (сегодня, 16:53 )

    На каждом судне аварийное питание обеспечивают от аккумуляторных батарей. Правда сомнительно, что они там уцелели. А если и уцелели, то наверняка разряжены. Идея с замыканием - бред.

  • yyyy  (сегодня, 16:55 )

    "Постоянный ток на судне". . . . ((( пдц

  • карту купи лапоть  (сегодня, 17:16 )

    да-да. . на судах бывает постоянный ток. называются эти суда дизель-электроходы. и в ссср их были десятки. в частности в ВРХФ

  • Моряк  (сегодня, 16:58 )

    Аварийное питание (освещение, ходовые огни, связь)именно постоянный ток.

  • doctor who  (сегодня, 17:07 )

    Что за бред, он обесточен уже год. Откуда взяться электричеству, чтоб змкнуло проводку и пожар аууууу люди Это поджог!!!!!!!!!!!

  • Rambo  (сегодня, 17:09 )

    вся правда о Еруслане 1) был ли постоянный ток? 2) было ли топливо? 3) кто был на судне в момент возгорания? здесь видeо god. moscow

  • Rambo2  (сегодня, 17:13 )

    www. god. moscow

  • JD  (полчаса назад)

    Ну вот, уже действия не мальчиков а мужчин. Организовали охрану, наметили план действий. Не все еще потерянно в датском королевстве))). Так держать



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru