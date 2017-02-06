Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки

Брошенное на рейде Владивостока судно «Еруслан» взяли под охрану, сообщает РИА «Восток-Медиа». В ближайшее время работники порта Владивосток эвакуируют его в безопасное место.

Судну «Еруслан», оставленному владельцем на рейде Владивостока, не дадут утонуть. В настоящее время работники городского порта ищут место для эвакуации «судна-призрака». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Приморского края. «Капитан порта Владивосток Игорь Глухов сейчас ищет место, куда можно оттащить «Еруслан». Потом аварийно-спасательная служба порта осуществит эвакуацию», - рассказала начальник пресс-службы Елена Бурмистрова.

План действий власти разработали в минувшее воскресенье на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям. Другая важная проблема – разграбление судна мародёрами – уже решена. С пятницы «Еруслан» охраняют полицейские.

Грузопассажирское судне Yeruslan долгое время стояло на рейде Владивостока, будучи арестованным за долги. О нём практически никто не знал, пока 31 декабря там не вспыхнул пожар. Пламя долгое время не могли потушить. В конце концов огонь потух сам собой, после чего судно стало потихоньку тонуть. Что именно стало причиной ЧП, пока неизвестно. Одна из версий произошедшего – замыкание проводки. Во всяком случае, такой точки зрения придерживается электромеханик Александр Давыдов. В прошлом он работал на «Еруслане» и не понаслышке знает о его проблемах.

«На судне вырабатывается постоянный ток. А ведь «Еруслан» - 1960-х годов постройки, там всё старое. Поэтому проблем хватало. В 2007 году мы стояли на рейде у Владивостока, и у нас загорелся трансформатор. Мы не вызывали никакие службы, руководству не докладывали – просто обесточили судно, сами всё потушили, чтобы проблем не было. А менее значительные инциденты - искрение проводки, короткие замыкания - происходили на «Еруслане» постоянно», - рассказал Александр Давыдов корреспонденту РИА «Восток-Медиа». По мнению электромеханика, именно неисправность в проводке стала причиной возгорания судна. Так это или нет, скоро должны установить эксперты, которые выясняют причину ЧП.