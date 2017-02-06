Приморский журналист написал о том, как его знакомого съел тигр

Журналист, писатель, главный редактор газеты «Вестник Тернея» Юрий Шадрин недавно издал во Владивостоке книгу «Моего знакомого съел тигр». Произведение вышло в свет ограниченным тиражом, и пока его даже нет в свободной продаже, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Моего знакомого съел тигр» представляет собой сборник очерков, в разное время опубликованных в газетах и в Интернете. В 2010 году автор собрал их воедино и выпустил книгу. Тогда она появилась на сайте «Проза.ру». Однако издать произведение удалось только спустя 6 лет – в конце 2016 года. Как признался корреспонденту агентства сам автор, по всей видимости, пришло время. С момента принятия решения и выпуска книги в свет прошло всего полтора месяца.

Юрий Шадрин скромно признаётся, что не гонится за тщеславием и книги издаёт редко. Сам он в основном пишет юмористические произведения. В книге есть одноимённый очерк «Моего знакомого съел тигр». Именно его автор и советует прочитать для понимания произведения.

«Сам очерк можно прочитать за 15 минут, и всё станет ясно. Если бы у книги был лозунг, то, скорее всего, он бы звучал так: «главные враги тигра – так называемые защитники тигра». Их (тигров) ласковыми именами называют – Володи, Пети, Маши. Их любят, но перед этим происходит много нехорошего – обездвиживание, например, или фотографирование со вспышкой», - рассуждает собеседник агентства.

Без доли сомнения автор признаётся, что его произведение может быть интересно абсолютно для всех. Официальная презентация работы Шадрина, скорее всего, состоится в марте. Однако точную дату, время и место он ещё не может назвать.

В свободной продаже книги «Моего знакомого съел тигр» пока нет. При этом из 300 выпущенных книг 100 уже нет. Автор сам продаёт произведение тем, кто к нему обращается.