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Приморским пожарным устроили нагоняй из-за плохо обученного работника: РИА "Восток-Медиа"
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Приморским пожарным устроили нагоняй из-за плохо обученного работника

Приморским пожарным устроили нагоняй из-за плохо обученного работника
Неквалифицированный управляющий создал проблемы для целой пожарной части
сегодня, 14:10
Общество | Приморский край
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Фото: nsk.zarplata.ru

В  приморской пожарной части неквалифицированный и плохо обученный сотрудник проводил электронные аукционы. Закончилось это весьма плачевно – закупками огнеборцев заинтересовались прокуратура и краевая администрация.

Приморские власти наконец прокомментировали некрасивую историю с 51-й пожарной частью. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», её руководство с серьёзными нарушениями провело электронный аукцион на поставку топлива. Прокуратура края обнаружила это после проведённой проверки, в конце января. За комментарием корреспондент агентства обратился в департамент гражданской защиты администрации Приморского края. Дело в том, что 51-я пожарная часть, расположенная в посёлке Пограничном, находится на балансе администрации, и отвечают за неё краевые власти.  

Директор департамента Валентин Басаргин рассказал о развитии ситуации. Он подтвердил - пожарные действительно провели аукцион не по правилам. Торги организовали слишком быстро и без соблюдения необходимых процедур. «Это произошло по двум причинам. Контрактный управляющий, который организовал аукцион, имеет слабую подготовку. Его уровень знаний и квалификация в данном вопросе недостаточны. В свою очередь руководство пожарной части плохо следило за организацией аукциона», - пояснил Валентин Басаргин. В то же время с заключённым контрактом на поставку топлива уже нельзя ничего сделать – обе стороны исполнили его. К 12 декабря компания «ННК-Приморнефтепродукт» поставила огнеборцам ГСМ на 246 000 рублей, те его приняли.

Так что руководство пожарной части отделалось малой кровью. Неквалифицированного контрактного управляющего оштрафовали на 3000 рублей, а его начальству «надавали по шапке». Приморский департамент гражданской защиты поручил руководителям подведомственных учреждений лично контролировать все аукционы, а слабо обученных работников – доучить.

 
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