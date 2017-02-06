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В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки: РИА "Восток-Медиа"
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В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки

В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
Проект владивостокского обещает быть самым необычным
сегодня, 11:58
Общество | Приморский край
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Фото: arch2o.com

Темой очередного совещания у вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова стало развитие рыбных рынков в Приморском крае. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина.

В Приморье планируется построить рыбные рынки в четырёх крупнейших городах: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. Сергей Наставшев сообщил, что уже в этом месяце администрации муниципалитетов должны доложить на краевом уровне о том, что сделано для возникновения будущих рынков.

Владивостокский проект уже почти готов – и он отличается оригинальностью замысла. По словам исполняющего обязанности директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, эскиз проектировщики нарисовали в форме ската, предусмотрев пешеходную связь рынка с улицей Светланской. Однако для осуществления этого масштабного замысла понадобится внести изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года.

Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.

 
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Комментарии
  • Андрей Нор  (сегодня, 12:29 )

    В конце года генплан изменят, потом будут год искать деньги на проект, год проектировать, а там что-нибудь другое придумают. Задрали! Уж который раз за последние лет 20 нам рассказывают, что вот наконец принято судьбоносное решение, никто из прежних властей не мог, а нынешняя власть наконец смогла нас осчастливить. И будет живая рыба попадать из трала прям сразу на прилавок, и цена будет самая низкая - ну, как вы везде видели, как во всех приморских городах мира! И где только не ставили этот рынок, и на набережной, и в Золотом роге. . . На набережной до сих пор стоит это чудо с одними перемороженными крабами. Ну, вы помните, это где МРСки должны были на прилавок разгружаться, как нам уже несколько раз обещали. И не надоедает же раз в год заново нас радовать такими планами! А может и правда, волшебная фраза "поручение Путина" таки разрулит этот вечный головняк города? Делаем ставки!

  • гребанный Экибастуз   (сегодня, 14:23 )

    Ну Ну! Слышим эти байки венского леса, уже как лет 15.

  • НедроСос  (сегодня, 16:22 )

    Но наша сельдь, кета, горбуша как стояли процентов на 30% дешевле в Воронеже, Белгороде и Т. Д. , так и будут дешевле. И если всё же осчастливят Приморье этими стройками-то в плюсах будут наверно строители и к ним причастные.

  • JD  (сегодня, 16:29 )

    Мда. . . Несчастная Россия. Мне вот так кажется что это карма какая-то, наказание за что-то в виде перспективы извечного прозябания. "Как отметил исполняющий обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина. " Мне одному эта фраза показалась смешной и одновременно грустной? Давайте попробуем интерпретировать ну например таким образом - "Как отметил исполняющий обязанности директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко, создание разветвленной сети закусочных "Быстроешка" в регионах - поручение президента РФ Владимира Путина". Зачем эти люди дают интервью? Тут недавно был материал по "Островному", как же все перекликается черт возьми.

  • ммм  (сегодня, 17:21 )

    Стоянку еще большую не забыли бы сделать подземную а то итак все тесно.



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