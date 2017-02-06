В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки

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Проект владивостокского обещает быть самым необычным
|Фото: arch2o.com
Темой очередного совещания у вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова стало развитие рыбных рынков в Приморском крае. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина.
В Приморье планируется построить рыбные рынки в четырёх крупнейших городах: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. Сергей Наставшев сообщил, что уже в этом месяце администрации муниципалитетов должны доложить на краевом уровне о том, что сделано для возникновения будущих рынков.
Владивостокский проект уже почти готов – и он отличается оригинальностью замысла. По словам исполняющего обязанности директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, эскиз проектировщики нарисовали в форме ската, предусмотрев пешеходную связь рынка с улицей Светланской. Однако для осуществления этого масштабного замысла понадобится внести изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года.
Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.
В конце года генплан изменят, потом будут год искать деньги на проект, год проектировать, а там что-нибудь другое придумают. Задрали! Уж который раз за последние лет 20 нам рассказывают, что вот наконец принято судьбоносное решение, никто из прежних властей не мог, а нынешняя власть наконец смогла нас осчастливить. И будет живая рыба попадать из трала прям сразу на прилавок, и цена будет самая низкая - ну, как вы везде видели, как во всех приморских городах мира! И где только не ставили этот рынок, и на набережной, и в Золотом роге. . . На набережной до сих пор стоит это чудо с одними перемороженными крабами. Ну, вы помните, это где МРСки должны были на прилавок разгружаться, как нам уже несколько раз обещали. И не надоедает же раз в год заново нас радовать такими планами! А может и правда, волшебная фраза "поручение Путина" таки разрулит этот вечный головняк города? Делаем ставки!
Ну Ну! Слышим эти байки венского леса, уже как лет 15.
Но наша сельдь, кета, горбуша как стояли процентов на 30% дешевле в Воронеже, Белгороде и Т. Д. , так и будут дешевле. И если всё же осчастливят Приморье этими стройками-то в плюсах будут наверно строители и к ним причастные.
Мда. . . Несчастная Россия. Мне вот так кажется что это карма какая-то, наказание за что-то в виде перспективы извечного прозябания. "Как отметил исполняющий обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина. " Мне одному эта фраза показалась смешной и одновременно грустной? Давайте попробуем интерпретировать ну например таким образом - "Как отметил исполняющий обязанности директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморья Сергей Павленко, создание разветвленной сети закусочных "Быстроешка" в регионах - поручение президента РФ Владимира Путина". Зачем эти люди дают интервью? Тут недавно был материал по "Островному", как же все перекликается черт возьми.
Стоянку еще большую не забыли бы сделать подземную а то итак все тесно.