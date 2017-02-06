Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья

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Состязание с автоледи привело к аварии
|Фото: dps_vl, dps_control
На минувших выходных в Приморье произошло несколько автомобильных инцидентов. Помимо столкновений на дорогах край отметился двумя «утоплениями» машин, сообщает РИА «Восток-Медиа».
5 февраля во Владивостоке произошла довольно нелепая авария. Примерно в четыре часа дня на улице Всеволода Сибирцева столкнулись минивэн Honda Stepwagon и внедорожник Nissan X-Trail. Водителю джипа захотелось вытолкнуть своего оппонента с полосы движения. Он несколько раз пытался подрезать «Хонду», нарушив правила разметки. Девушка за рулём минивэна пошла на принцип и отказалась пропускать хулигана. Результат этой истории был немного предсказуем: водитель «Ниссана» всё-таки столкнулся с «Хондой». Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, прибывшие на место аварии работники ГИБДД признали лихача на «Икс-Трейле» виновным в аварии.
Это ДТП начали бурно обсуждать в автомобильных сообществах Владивостока. Интересно, что зачинщик этой дорожной передряги попытался защитить своё имя в данной дискуссии – однако не совсем удачно. Приморцы обрушили на горе-водителя море негатива. Владельцу «Ниссана» даже пришлось сделать закрытыми свои страницы в социальных сетях.
Кроме того, за минувшие выходные в Приморье утонули два автомобиля. Один инцидент произошёл возле посёлка Тавричанка Надеждинского района. Как водителя угораздило провалиться под лёд – загадка. По словам очевидцев, море там крепко схвачено толстым слоем льда. Вероятно, водителю просто не повезло.
А в районе села Екатериновка Партизанского района под воду ушёл внедорожник Land Cruiser Prado. Впрочем, его водителю повезло – машина утонула только наполовину, и спустя несколько часов её удалось вернуть на берег.
Впрочем, некоторые аварии на прошедших выходных закончились довольно трагично. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о смертельном ДТП во Владивостоке 4 февраля. Водитель автомобиля «Тойота-Клюгер» не справился с управлением и перевернул свою машину. Мужчина выпал из неё на проезжую часть, а иномарка придавила его сверху.
Внатуре дебил на Икс Треиле! Правильно тетя его наказала))
Да таких много, каждый день какой нибудь тукан, лезет под машину без поворотника.
Вы чо?! Это не туканы, это ХОЗЯЕВА ЖИЗНИ. Непризнанные.