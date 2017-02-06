Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке

Владивостокцы провели утро понедельника в традиционных пробках. Однако сегодня многие районы оказались загружены меньше обычного, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным виртуального светофора «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог краевого центра утром в понедельник, 6 февраля, составила 4 балла. Этот показатель на один балл меньше обычного.

Плотнее всего машины двигались по Светланской в центр, по проспекту Красного Знамени в сторону «Дальпресса», а также по проспекту 100-летия Владивостока в центр. При этом на некоторых участках дорог, напротив, движение было необычно свободное для данного времени. Так, например, на два балла свободнее передвигались авто с проспекта 100-летия Владивостока в центр и обратно. Меньше обычного оказалась загружена также дорога с Гоголя в сторону фуникулёра.

Самой большой утренней пробкой стал 4,3-километровый транспортный затор с Луговой до Уборевича. Он продержался почти два часа. На 50 минут движение встало от улицы Ватутина до автотехсервиса. На 2,3 километра и 1 час 20 минут растянулась пробка от улицы Русской до станции Моргородок. Полтора часа автомобилистам пришлось стоять на Калинина и Надибаидзе, а именно от корпуса завода «Радиоприбор» до южного пилона. Пятой по масштабности пробкой стал затор от улицы Котельникова до площади Баляева.