"Терапевт Матвей Мудров" приедет в Приморье

Передвижной консультативно-диагностический центр «Терапевт Матвей Мудров» готовится к первому в 2017 году рейсу. С 10 февраля по 1 марта медицинский поезд будет работать на приморских станциях, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До конца зимы передвижной центр проедет по маршруту Хабаровск – Дальнереченск – Уссурийск – Хасан – Уссурийск – Гродеково – Хабаровск.

Как уточняет пресс-служба ДВЖД, приём пациентов врачи будут вести по составленному графику: Хор – 1 день, Дормидонтовка – 1 день, Вяземская – 1 день, Розенгартовка – 1 день, Бикин – 2 дня, Звеньевой – 1 день, Губерово – 1 день, Дальнереченск – 3 дня, Лазо – 1 день, Приморская – 1 день, Махалино – 1 день, Хасан – 1 день, Галёнки – 1 день, Липовцы – 1 день, Пржевальская – 1 день, Гродеково – 2 дня.

Уникальный железнодорожный состав оснащён современным медицинским оборудованием и оказывает медицинские услуги железнодорожникам и населению на станциях Дальневосточной железной дороги и соседних магистралей. В специальных вагонах ведут приём терапевт, хирург, невролог, педиатр, гинеколог, офтальмолог, оториноларинголог, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-лаборант, врач ультразвуковой диагностики и многие другие.