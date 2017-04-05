Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» готовятся к весенне-летнему циклу уборки Владивостока. Сейчас специалисты проверяют спецтехнику, и уже на этой неделе дорожные службы выйдут на улицы краевого центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, 80 % специализированной коммунальной техники города - многофункциональные машины, которые при смене навесного оборудования работают круглый год.

Как раз сейчас сотрудники предприятия заменяют пескоразбрасыватели на поливомоечное оборудование, проводят диагностику и техническое обслуживание машин.

В мэрии уточнили, что весной и летом приморскую столицу будут ежедневно «умывать» и подметать трактора-щётки, пылесосы, лееро- и поливомоечные машины. Кроме того, готовится к строительному сезону и техника для ремонта дорог – фрезы, асфальтоукладчики, компрессоры и катки.

«С наступлением весны для муниципального учреждения «Содержание городских территорий» наступила пора санитарной уборки. На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих. Уже на этой неделе на дороги Владивостока выйдут пылесосы», - отметили в пресс-службе.

На этой неделе во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. Общегородской субботник пройдёт 22 апреля. В нём смогут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане.



















