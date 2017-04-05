Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
На дороги Владивостока выйдут пылесосы: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня четверг, 06 апреля 2017 года, 03:07
Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Регионы:


Популярное
вчера, 20:32
Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 10:02
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
вчера, 19:42
Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
вчера, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
вчера, 11:00
В Хабаровске горит здание школы № 13
вчера, 15:44
Шестерых приморцев незаконно призвали в армию
вчера, 10:10
В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки
вчера, 16:03
Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
вчера, 10:40
Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
вчера, 09:40
В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах

Обсуждаемое
вчера, 10:40
9

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
вчера, 20:32
6

Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке
вчера, 19:42
5

Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр
вчера, 12:05
4

Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак
вчера, 13:59
4

Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
вчера, 16:03
4

Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
вчера, 10:02
3

Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
вчера, 20:55
3

В Приморье судебный пристав притворялся дворником
вчера, 11:13
2

В Арсеньеве избран новый мэр
вчера, 12:30
2

В порту Находки модернизируют пылеуловители
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами 04.04.2017
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 850



Система Orphus

На дороги Владивостока выйдут пылесосы

На дороги Владивостока выйдут пылесосы
Краевой центр готовится к санитарной очистке
вчера, 21:20
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Сотрудники муниципального предприятия «Содержание городских территорий» готовятся к весенне-летнему циклу уборки Владивостока. Сейчас специалисты проверяют спецтехнику, и уже на этой неделе дорожные службы выйдут на улицы краевого центра, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы администрации Владивостока, 80 % специализированной коммунальной техники города - многофункциональные машины, которые при смене навесного оборудования работают круглый год. 

Как раз сейчас сотрудники предприятия заменяют пескоразбрасыватели на поливомоечное оборудование, проводят диагностику и техническое обслуживание машин. 

В мэрии уточнили, что весной и летом приморскую столицу будут ежедневно «умывать» и подметать трактора-щётки, пылесосы, лееро- и поливомоечные машины.  Кроме того, готовится к строительному сезону и техника для ремонта дорог – фрезы, асфальтоукладчики, компрессоры и катки. 

«С наступлением весны для муниципального учреждения «Содержание городских территорий» наступила пора санитарной уборки. На очистке проезжей части, тротуаров, лестниц, остановочных карманов и склонов во всех районах города трудятся бригады рабочих. Уже на этой неделе на дороги Владивостока выйдут пылесосы», - отметили в пресс-службе.

На этой неделе во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник. Общегородской субботник пройдёт 22 апреля. В нём смогут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане.


 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru