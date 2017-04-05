В Приморье судебный пристав притворялся дворником

Судебному приставу в Приморье пришлось переквалифицироваться в дворника, чтобы найти неплательщика алиментов. Именно таким хитрым способом сотрудник ведомства смог взыскать с нерадивого отца долг в четверть миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сотрудники межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников сумели вычислить и поймать долгое время скрывавшегося во Владивостоке алиментщика. По информации пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов России по Приморскому краю, отец задолжал своим детям более 250 тысяч рублей.

Для того, чтобы установить местонахождение мужчины, судебному приставу пришлось буквально сменить профессию. Сотрудник розыска подал документы на вакансию дворника в одну из управляющих компаний приморской столицы. Именно там, по имеющейся у приставов информации, работала женщина, с которой на тот момент проживал уклонист от уплаты алиментов.

Сотрудник розыска, познакомившись с новым рабочим коллективом, вошёл в контакт с вышеупомянутой гражданкой и выяснил адрес её проживания. После этого алиментщика удалось задержать и доставить в отдел по взысканию алиментных платежей Владивостока.

Ранее неплательщик уже привлекался к административной ответственности, поэтому за уклонение от уплаты алиментов ему грозит уголовная ответственность. Речь идёт о 157 статье Уголовного кодекса Российской Федерации - неуплата средств на содержание детей.