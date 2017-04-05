Сотрудник Уссурийской таможни подрался с мужчиной, проходившим досмотр

В Приморье сотрудник Уссурийской таможни избил человека. По факту случившегося проходит проверка, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Кадры инцидента, случившегося на таможенном посту «Пограничный» накануне появились в социальных сетях. На видео, распространённом в интернете, сотрудник ведомства в ходе словесной перепалки ударил мужчину. При этом, получивший по лицу приморец не растерялся и ответил обидчику в форме.

В пресс-службе Уссурийской таможни корреспонденту РИА «Восток-Медиа» не смогли прокомментировать случившееся. Однако спустя некоторое время официальную версию инцидента рассказали в дальневосточном следственном управлении на транспорте СК России.

Как оказалось, инцидент произошёл ещё 2 апреля. «Находящийся при исполнении своих служебных полномочий заместитель начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста «Пограничный» Уссурийской таможни, в зале досмотра ударил кулаком в лицо гражданина, проходившего таможенный досмотр», - уточнила старший инспектор дальневосточного следственного управления на транспорте СК России Нонна Власова.

По факту превышения должностных полномочий сотрудником таможенного поста Уссурийской таможни, отметили в ведомстве, проходит процессуальная проверка.