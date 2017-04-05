Молодогвардейцы рассказали студентам о выборах без нарушений

Обучающая лекция для студентов Дальрыбвтуза прошла во Владивостоке в рамках федерального проекта «Молодёжный избирательный штаб». Как принять участие в выборах в качестве кандидата, выстроить правильно стратегию предвыборной кампании – об этом и многом другом активисты «Молодой гвардии» рассказали накануне учащимся Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

В ходе диалога студенты Дальрыбвтуза рассмотрели основные принципы работы команды кандидата, заострив внимание на юридической составляющей кампании.

«Хотелось бы привести пример важности присутствия в избирательном штабе юриста. Так, в одном из городов во время ведения предвыборной кампании одного из кандидатов сняли с предвыборной гонки, несмотря на лидирующие позиции, за наличие фотографии в агитационном материале. Что было на этом фото?» – обратился к студентам с вопросом главный спикер, участник избирательных кампаний всех уровней Александр Копрянцев.

Студенты активно высказывали предположения. Разгорелись споры.

«На снимке присутствовали объекты, собственники которых объявили о своём несогласии на использование таких фото в агитационных материалах кандидата», – пояснил он.





Не менее интересной получилась дискуссия об участии молодёжи в выборных процессах. Как оказалось, многие студенты испытывают неуверенность, даже страх, когда рассматривают возможность выдвижения своей кандидатуры на выборы. Александр Копрянцев привёл примеры молодых кандидатов, побеждающих в предвыборных гонках за счёт упорной работы с избирателями.

По завершении мероприятия студенты получили именной сертификат о прохождении образовательной лекции.

Как отметил по итогам мероприятия руководитель регионального отделения МГЕР Кирилл Лагунов, «полученные студентами знания могут стать важной платформой для молодых людей, планирующих принять участие в выборах как в качестве кандидатов, так и специалистов избирательных штабов».

На следующих этапах проекта МИШ пройдёт подробное обучение функциям каждого участника избирательной кампании. Студентам предстоит отучиться на наблюдателей, членов участковых избирательных кампаний, доверенных лиц.



