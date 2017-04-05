Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Жителям Приморья пока что не стоит менять пол: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 05 апреля 2017 года, 20:23
В Приморье сегодня утонул дайвер
В Приморье сегодня утонул дайвер
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Жителям Приморья пока что не стоит менять пол
Жителям Приморья пока что не стоит менять пол
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:02
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
сегодня, 11:00
В Хабаровске горит здание школы № 13
вчера, 20:45
Китайцы пытались вывезти из Приморья краба на 1,3 миллиона
сегодня, 10:10
В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки
сегодня, 10:40
Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 13:59
Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
сегодня, 16:03
Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
сегодня, 09:40
В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах
сегодня, 12:05
Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак

Обсуждаемое
сегодня, 02:37
12

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
сегодня, 10:40
9

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 13:59
4

Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
сегодня, 02:39
3

Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией
сегодня, 10:02
3

Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 12:05
3

Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак
сегодня, 02:41
2

Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок
сегодня, 11:13
2

В Арсеньеве избран новый мэр
сегодня, 16:03
2

Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
сегодня, 09:00
2

Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами вчера, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 840



Система Orphus

Жителям Приморья пока что не стоит менять пол

Жителям Приморья пока что не стоит менять пол
Новые карточки СНИЛС ещё на подходе, зато старые оформляют моментально
сегодня, 17:46
Услуги народа | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: s.VTambove.ru

Хорошо знакомые жителям Приморья страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) отныне можно оформлять в режиме реального времени. Все территориальные органы Пенсионного фонда взяли курс на упрощение этой и других государственных услуг. Впрочем, карточку нового образца в крае пока не выдают, информирует РИА «Восток-Медиа».

Отделение Пенсионного фонда (ПФР) России по Приморскому краю накануне объявило об усовершенствовании процедуры выдачи страховых свидетельств СНИЛС. Новшества касаются выдачи дубликатов, замены документа в случае изменения фамилии застрахованного гражданина. Необходимо лишь предъявить паспорт и заполнить анкету. Отныне время регистрации составляет в среднем 10 – 15 минут. Раньше жители Приморья могли получить заветные карточки только через несколько дней после заявки.

В случае если свидетельство нужно оформить на ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста, один из родителей вправе обратиться в клиентскую службу ПФР. С собой следует взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Индивидуальный лицевой счёт со страховым номером – СНИЛС – необходим для полного учёта  сведений, поступающих от работодателей в течение всей жизни гражданина, напоминают в Пенсионном фонде. Данные учитываются при расчёте пенсии. Что немаловажно, СНИЛС является  идентификатором персональных данных при получении государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг и в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

В прошлом году Пенсионный фонд России начал вводить в обращение страховые свидетельства нового образца. В зелёной карточке изменился лишь текст на обороте: теперь в нём нет фразы о смене пола. Поводом для реформы стала инициатива Общественной палаты РФ. По мнению общественников, строка об обмене карточки со СНИЛС в случае смены пола «относится к информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи».

Правда, специалисты ПФР предупреждают: изменения в формулировках не избавляют от необходимости визита в Пенсионный фонд в случае, если гражданин всё же решился на кардинальную метаморфозу в личной жизни. В РФ по-прежнему различается возраст выхода на пенсию мужчин (в 60 лет) и женщин (в 55). В связи с этим ПФР призывает женщин, решивших сменить пол, подумать дважды, поскольку им придётся выходить на пенсию на пять лет позже.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ краевого Отделения ПФР Елена Туркеева, карточки нового образца в Приморье пока не выдаются. Во Владивостоке ещё не закончились запасы «старых» бланков для оформления СНИЛС. Между тем карточки старого образца являются действительными до последних дней гражданина и замены не требуют. Однако в случае острой необходимости приморцы могут обратиться в Пенсионный фонд за дубликатом свидетельства нового образца. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru