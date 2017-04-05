Жителям Приморья пока что не стоит менять пол

Хорошо знакомые жителям Приморья страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) отныне можно оформлять в режиме реального времени. Все территориальные органы Пенсионного фонда взяли курс на упрощение этой и других государственных услуг. Впрочем, карточку нового образца в крае пока не выдают, информирует РИА «Восток-Медиа».

Отделение Пенсионного фонда (ПФР) России по Приморскому краю накануне объявило об усовершенствовании процедуры выдачи страховых свидетельств СНИЛС. Новшества касаются выдачи дубликатов, замены документа в случае изменения фамилии застрахованного гражданина. Необходимо лишь предъявить паспорт и заполнить анкету. Отныне время регистрации составляет в среднем 10 – 15 минут. Раньше жители Приморья могли получить заветные карточки только через несколько дней после заявки.

В случае если свидетельство нужно оформить на ребёнка, не достигшего 14-летнего возраста, один из родителей вправе обратиться в клиентскую службу ПФР. С собой следует взять паспорт и свидетельство о рождении ребёнка.

Индивидуальный лицевой счёт со страховым номером – СНИЛС – необходим для полного учёта сведений, поступающих от работодателей в течение всей жизни гражданина, напоминают в Пенсионном фонде. Данные учитываются при расчёте пенсии. Что немаловажно, СНИЛС является идентификатором персональных данных при получении государственных и муниципальных услуг на портале государственных и муниципальных услуг и в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР.

В прошлом году Пенсионный фонд России начал вводить в обращение страховые свидетельства нового образца. В зелёной карточке изменился лишь текст на обороте: теперь в нём нет фразы о смене пола. Поводом для реформы стала инициатива Общественной палаты РФ. По мнению общественников, строка об обмене карточки со СНИЛС в случае смены пола «относится к информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи».

Правда, специалисты ПФР предупреждают: изменения в формулировках не избавляют от необходимости визита в Пенсионный фонд в случае, если гражданин всё же решился на кардинальную метаморфозу в личной жизни. В РФ по-прежнему различается возраст выхода на пенсию мужчин (в 60 лет) и женщин (в 55). В связи с этим ПФР призывает женщин, решивших сменить пол, подумать дважды, поскольку им придётся выходить на пенсию на пять лет позже.

Как сообщила РИА «Восток-Медиа» ведущий специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ краевого Отделения ПФР Елена Туркеева, карточки нового образца в Приморье пока не выдаются. Во Владивостоке ещё не закончились запасы «старых» бланков для оформления СНИЛС. Между тем карточки старого образца являются действительными до последних дней гражданина и замены не требуют. Однако в случае острой необходимости приморцы могут обратиться в Пенсионный фонд за дубликатом свидетельства нового образца.