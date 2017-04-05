На приморских реках вовсю идёт ледоход

В Приморье реки начали повсеместно освобождаться ото льда. Как отмечают специалисты, наиболее интенсивная весенняя прибыль воды наблюдается на реках западных районов края. Также лёд тает в южных и центральных районах. На остальных реках Приморья продолжается увеличение промоин и закраин в ледяном покрове.

При этом, несмотря на то, что процесс разрушения льда начался в Приморье на 10 дней раньше средних многолетних наблюдений, паводковая обстановка на территории региона в норме, все реки находятся в берегах.

Оперативная группа в составе восьми человек учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края с 3 апреля несёт дежурство около села Рощино Красноармейского района. На реке Большая Уссурка ведутся взрывные работы для беспрепятственного прохода льда по реке.

По словам председателя краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова, перед спасательными службами региона, органами государственной и муниципальной власти поставлена задача обеспечить безопасное прохождение весеннего паводка.

«В зиму край вошёл с переувлажнённой почвой, повышенным уровнем рек, поэтому осенью, зимой и весной шла активная работа по ремонту гидротехнических сооружений, расчистке русел рек, укреплению их берегов. Все эти мероприятия помогут избегать негативного воздействия паводковых вод на территории края», – подчеркнул заместитель главы региона.

При подготовке к весеннему таянию льдов в крае отремонтировали и построили новые гидротехнические сооружения, расчистили русла рек, укрепили берега.