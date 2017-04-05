Полуфинал юниор-лиги КВН выиграла команда владивостокской гимназии № 1

В Пушкинском театре Владивостока прошла полуфинальная игра второго сезона регионального представительства Всероссийской юниор-лиги КВН. В ней приняли участие команды из пяти муниципалитетов: Владивостока, Арсеньева, Большого Камня, посёлков Новошахтинский и Новый. В состав жюри вошли представители администрации Владивостока, краевой организации «Российский союз молодёжи», Приморской юниор-лиги и школьной лиги КВН. Старшеклассники бьются за главный приз – осеннюю поездку на полуфинал телевизионного сезона Всероссийской юниор-лиги КВН в Москве, которая будет транслироваться на федеральном канале «Карусель». Окончательный победитель определится после финальной игры, которая намечена на май. В полуфинале же победила команда владивостокской гимназии № 1 «С чистого листа». Кроме неё, к финалу допущены ещё четыре команды, занявшие по сумме баллов 2- и 3-е места, - это владивостокские «Малая заря» и «Нам так надо», команда «Пацанки» из Новошахтинского и команда «Кубик» из посёлка Нового.

Ранее РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало о развитии движения школьного КВН в Приморье. С прошлого года финальные игры школьной лиги организует краевой департамент по делам молодёжи, а само мероприятие вошло в государственную программу «Развитие образования Приморского края на 2013-2020 годы». Движение КВН в Приморье становится всё популярнее с каждым годом: школьники охотно вливаются в ряды весёлых и находчивых, развивая свой творческий потенциал и получая возможность продемонстрировать таланты и харизму на сцене. Для подготовки к играм КВН в школах были организованы семинары «Организация движения КВН». Занятия для учителей школ края проводили представители Приморской лиги Международного союза КВН.



