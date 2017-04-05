Шестерых приморцев незаконно призвали в армию

Военная прокуратура Приморья выявила почти 200 нарушений в работе военных комиссариатов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Многие из них касались незаконного призыва на военную службу.

В приморском военном комиссариате прошла пресс-конференция, посвящённая итогам осеннего призыва - 2016. В том числе с журналистами пообщался первый заместитель военного прокурора ТОФ Вячеслав Лабутин - рассказал о том, что в 2016 году работники его ведомства выявили 185 нарушений закона военными комиссариатами. Сотрудники военной прокуратуры вынесли 33 представления, оштрафовали 7 должностных лиц и направили одно дело в суд.

Одним из весьма распространённых нарушений стал незаконный призыв молодых приморцев в армию. Речь идёт о плохой работе медкомиссий, которые не выявляют заболевания. «Например, в Партизанске в ряды вооружённых сил направили парня с вегето-сосудистой дистонией. Диагноз просто не выявили. Во время службы из-за сильных нагрузок его здоровье сильно ухудшилось. Уже в военном госпитале специалисты обнаружили у него эту болезнь, и его уволили в запас», - рассказал Вячеслав Лабутин. Всего в Приморье зафиксировали 6 подобных случаев.

Ещё одно распространённое нарушение – отсутствие работы с уклонистами от армии. В этом, например, уличили работников владивостокского военного комиссариата Ленинского и Фрунзенского районов. Они не предпринимали никаких мер по поиску «косящих» от службы, не заводили базы данных на данных жителей края. За это им пришлось отвечать перед прокуратурой.