Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Приморскую публику напоили "Любовным напитком" и другой классикой : РИА "Восток-Медиа"
Сегодня среда, 05 апреля 2017 года, 20:24
В Приморье сегодня утонул дайвер
В Приморье сегодня утонул дайвер
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Генеральное консульство России откроется в Харбине
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Картина дня в Хабаровском крае: сериал про нефть, дороги и чешуйки
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Детского омбудсмена Хабаровского края поразили рисунки сирот
Жителям Приморья пока что не стоит менять пол
Жителям Приморья пока что не стоит менять пол
Регионы:


Популярное
сегодня, 10:02
Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 07:01
Аномальную жару в Приморье сменят дожди
сегодня, 11:00
В Хабаровске горит здание школы № 13
вчера, 20:45
Китайцы пытались вывезти из Приморья краба на 1,3 миллиона
сегодня, 10:10
В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки
сегодня, 10:40
Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 13:59
Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
сегодня, 16:03
Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
сегодня, 09:40
В Хабаровском крае адвокат-наркоман зарабатывал на подставных фирмах
сегодня, 12:05
Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак

Обсуждаемое
сегодня, 02:37
12

Набиуллина: нужно привыкнуть к плавающему курсу рубля
сегодня, 10:40
9

Хабаровские дорожники не исполняют поручения мэра
сегодня, 13:59
4

Первая тысяча устройств "ЭРА-ГЛОНАСС" прибыла во Владивосток
сегодня, 02:39
3

Патриарх Кирилл: образование не конфликтует с религией
сегодня, 10:02
3

Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке
сегодня, 12:05
3

Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак
сегодня, 02:41
2

Фракции Госдумы РФ единогласно поддержали снос хрущёвок
сегодня, 11:13
2

В Арсеньеве избран новый мэр
сегодня, 16:03
2

Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать
сегодня, 09:00
2

Депутаты и дальнобойщики обсудили в Хабаровске недостатки "Платона"
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами вчера, 16:12
В Приморье Общественная палата займётся самыми наболевшими проблемами
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников 03.04.2017
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 подготовил пакеты участников
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 840



Система Orphus

Приморскую публику напоили "Любовным напитком" и другой классикой

Приморскую публику напоили "Любовным напитком" и другой классикой
На сцену краевой филармонии вышел международный состав артистов
сегодня, 14:47
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 2

Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

4 апреля ценители классической музыки пришли на открытие очередного фестиваля «Дальневосточная весна» в Приморскую краевую филармонию. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», среди них оказались и генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс с коллегой из Республики Корея - Ли Сок Пэ.

Гостей приветствовала директор краевой филармонии, председатель оргкомитета Анна Алеко: «Как вы знаете, в этом году фестиваль  – особенный, вся программа о море и о весне. Пять программ, которые будут представлены, овеяны весенним настроением, красотой и любовью. Я желаю нашему Тихоокеанскому симфоническому оркестру успеха, а вам – приятного просмотра».


 

 

 

 

 

 

В этот вечер главный дирижёр оркестра Анатолий Смирнов уступил место коллеге из Кореи - маэстро Но Тэ Чол. Ведущие партии исполнили лауреаты международных конкурсов Ян Ки Юн (профессор женского университета в Южной Корее и Мичиганского университета в США) и Пак Хён Чжэ (профессор Сеульского национального университета), а также солистка государственного театра оперы и балета Якутии, заслуженная артистка этой республики Анастасия Мухина.


 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевыми произведениями во время открытия стали вальс Иоганна Штрауса «Весенние голоса» и «Море» Клода Дебюсси. Ведущая - Наталия Мищенко – отметила: «Весна и море – тема, понятная всем. Близость моря дарит Владивостоку очень сильную энергетику и совершенно особую романтическую атмосферу, об этом говорят все гости нашего города. У француза Клода Дебюсси была страстная любовь к морю, которую он пронёс через всю свою жизнь и в произведении смог создать поразительный образ моря, выразить музыкой его бесконечную переменчивость и разнообразие его оттенков. Причём история произведения очень тесно связана с личной историей композитора, который после женитьбы провёл с супругой на море самые счастливые месяцы своей жизни: то есть эта музыка рождена очень сильным чувством».

Также в первый фестивальный вечер прозвучали арии из опер Бизе «Кармен», «Волшебная флейта» Моцарта, «Самсон и Далила» Сен-Санса; увертюра к опере Россини «Севильский цирюльник», романс из оперы «Любовный напиток» Доницетти и корейская народная песня «Ариран».

Благодарная приморская публика аплодировала всем выступлениям, кричала «Браво!», и в конце все трое солистов вышли на бис.

Кроме музыкальной программы, приморцы могут оценить и творчество юных художников – победителей конкурса работ о море и весенней природе. Как и сам фестиваль «Дальневосточная весна», выставка продлится по 14 апреля.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru