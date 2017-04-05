В Находке создают инициативную группу по проблеме угольной пыли

|
|
Активисты: но для начала надо раздать горожанам маски
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Находке предпринята очередная попытка выстроить конструктивный диалог жителей города с местной властью по проблеме угольной пыли, сообщает РИА «Восток-Медиа». На этот раз встреча жителей города и представителей администрации, а также руководителей контролирующих органов прошла по инициативе общественной организации «Надежда». Вопросов удалось задать немного, а главным выступающим стал мэр города Андрей Горелов.
Открывая собрание, мэр Находки Андрей Горелов коротко обрисовал ситуацию по проблеме угольной пыли. По его словам, угольщики и стивидоры многое делают для города, что вызвало негодование собравшихся людей.
«Город катится к экологической катастрофе, и здесь созданы невыносимые условия для проживания. Никто не против новых производств, но нельзя делать бизнес и зарабатывать деньги на здоровье людей. Предприятие сначала должно вложиться в экологические мероприятия и лишь после этого запускать своё производство. И вы как представители власти должны требовать ужесточения наказания для стивидорных компаний, так как штрафы несоизмеримы с огромным ущербом здоровью людей и природе», – пыталась достучаться до власти одна из активисток микрорайона Астафьева Светлана Воробьёва.
«Мы знаем, что такая проблема есть, и мы о ней не молчим, ─ пытался держать удар глава города Андрей Горелов. ─ И наша цель не просто выслушать вас, но и создать инициативную группу, которая будет осуществлять совместный контроль за деятельностью стивидорных компаний».
Несмотря на примиряющий тон главы, люди говорили о своей боли.
«По отчёту стивидорных компаний, они проводят целый комплекс мероприятий по подавлению угольной пыли, но я работаю в районе центральной площади и могу наблюдать всю неэффективность таких мероприятий. Если они орошают кучи угля, то это моментально высыхает. Защитные экраны расположены ниже угольных отвалов, и над ними поднимаются угольные тучи. Это всё проводится лишь для галочки. Жители микрорайона Астафьева не могут продать свои квартиры, они вынуждены бросать всё, как во время войны, и уезжать», ─ возмущалась в микрофон одна из выступающих участниц встречи.
Также звучали реплики в адрес горздравотдела о том, почему ведомство до сих пор не обратилось к жителям города с призывом надеть всем маски. Ответом было лишь одно: горздрава в Находке нет, а его функции возложены на край.
«То, что происходит в Находке, ─ это прямое нарушение российского законодательства, ─ сообщила одна из представителей экологического движения Лира Ивлева. ─ Есть региональные нормативы градостроительного проектирования. В Приморском крае по нормативам в санитарно-защитных зонах должна быть предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 метров, и ни одно предприятие не имеет права функционировать без такой зоны».
В завершение встречи желающие войти в новую инициативную группу и получить право осуществлять контроль за деятельностью стивидоров поставили свои подписи. Это, пожалуй, стало единственным позитивным результатом первой проведённой в подобном формате встречи жителей Находки и чиновников местной администрации.
Сегодня же стало известно, что администрация АО «Восточный порт» планирует направить на экологические меры в Находке почти 70 миллионов рублей. Специалисты краевого департамента природных ресурсов считают, что данный комплекс мер позволит улучшить экологическую обстановку в Находке.
Остановить это беспредел до тех пор, пока не устранят загрязнение. Тогда деньги быстро найдут. Если нет, остановить это навсегда. Зарабатывают миллиарды на здоровье сотен тысяч людей. Находка раньше была зеленым городом и о проблемах с экологией никто не слышал. Явились хозяйчики и все изменилось до безобразия!