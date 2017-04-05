В Находке создают инициативную группу по проблеме угольной пыли

В Находке предпринята очередная попытка выстроить конструктивный диалог жителей города с местной властью по проблеме угольной пыли, сообщает РИА «Восток-Медиа». На этот раз встреча жителей города и представителей администрации, а также руководителей контролирующих органов прошла по инициативе общественной организации «Надежда». Вопросов удалось задать немного, а главным выступающим стал мэр города Андрей Горелов.

Открывая собрание, мэр Находки Андрей Горелов коротко обрисовал ситуацию по проблеме угольной пыли. По его словам, угольщики и стивидоры многое делают для города, что вызвало негодование собравшихся людей.

«Город катится к экологической катастрофе, и здесь созданы невыносимые условия для проживания. Никто не против новых производств, но нельзя делать бизнес и зарабатывать деньги на здоровье людей. Предприятие сначала должно вложиться в экологические мероприятия и лишь после этого запускать своё производство. И вы как представители власти должны требовать ужесточения наказания для стивидорных компаний, так как штрафы несоизмеримы с огромным ущербом здоровью людей и природе», – пыталась достучаться до власти одна из активисток микрорайона Астафьева Светлана Воробьёва.

«Мы знаем, что такая проблема есть, и мы о ней не молчим, ─ пытался держать удар глава города Андрей Горелов. ─ И наша цель не просто выслушать вас, но и создать инициативную группу, которая будет осуществлять совместный контроль за деятельностью стивидорных компаний».

Несмотря на примиряющий тон главы, люди говорили о своей боли.

«По отчёту стивидорных компаний, они проводят целый комплекс мероприятий по подавлению угольной пыли, но я работаю в районе центральной площади и могу наблюдать всю неэффективность таких мероприятий. Если они орошают кучи угля, то это моментально высыхает. Защитные экраны расположены ниже угольных отвалов, и над ними поднимаются угольные тучи. Это всё проводится лишь для галочки. Жители микрорайона Астафьева не могут продать свои квартиры, они вынуждены бросать всё, как во время войны, и уезжать», ─ возмущалась в микрофон одна из выступающих участниц встречи.

Также звучали реплики в адрес горздравотдела о том, почему ведомство до сих пор не обратилось к жителям города с призывом надеть всем маски. Ответом было лишь одно: горздрава в Находке нет, а его функции возложены на край.

«То, что происходит в Находке, ─ это прямое нарушение российского законодательства, ─ сообщила одна из представителей экологического движения Лира Ивлева. ─ Есть региональные нормативы градостроительного проектирования. В Приморском крае по нормативам в санитарно-защитных зонах должна быть предусмотрена полоса древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 метров, и ни одно предприятие не имеет права функционировать без такой зоны».

В завершение встречи желающие войти в новую инициативную группу и получить право осуществлять контроль за деятельностью стивидоров поставили свои подписи. Это, пожалуй, стало единственным позитивным результатом первой проведённой в подобном формате встречи жителей Находки и чиновников местной администрации.

Сегодня же стало известно, что администрация АО «Восточный порт» планирует направить на экологические меры в Находке почти 70 миллионов рублей. Специалисты краевого департамента природных ресурсов считают, что данный комплекс мер позволит улучшить экологическую обстановку в Находке.