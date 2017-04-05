В порту Находки модернизируют пылеуловители

"Восточный порт" выделит на заботу об экологии почти 70 миллионов рублей

В этом году администрация АО «Восточный порт» планирует направить на экологические меры в Находке почти 70 миллионов рублей. На эти деньги предполагается установить в порту оборудование для очистки сточных вод, реконструировать ливнёвку, отремонтировать асфальтобетонное покрытие на пирсе, а также дооборудовать новыми фильтрами пылеуловители конвейерного комплекса и вагоноопрокидыватели. Специалисты выполнят герметизацию мест пылеобразования на конвейерном оборудовании, отремонтируют ограждающие конструкции пересыпных угольных станций.

Кроме этого, администрация порта приобретёт несколько единиц специальной техники – оросительную машину для подавления пыли, две вакуумных подметально-уборочных машины, работающих по принципу пылесоса.

Специалисты краевого департамента природных ресурсов считают, что данный комплекс мер позволит улучшить экологическую обстановку в Находке.

Ранее РИА «Восток-Медиа» не раз рассказывало, что угольная пыль стала настоящим бедствием для находкинцев, проживающих в непосредственной близости к причалам, где переваливают уголь. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поручил разработать комплексный план по снижению негативных последствий открытой перевалки угля в регионе. Этот план включает создание единой санитарно-защитной зоны для терминалов, работающих в городской черте, модернизацию перегрузочных комплексов, а также жёсткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза.