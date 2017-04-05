Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов всех собак

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В Приморье аэропорты и вокзалы усиливают меры противодействия терроризму
|Фото: ДВОТ, primorsky.ru, РИА "Восток-Медиа"
В Приморье, в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербургском метро, повсеместно усилены меры безопасности различных учреждений. В первую очередь это касается воздушного, железнодорожного транспорта, вузов, школ, мест массового скопления людей сообщает РИА «Восток-Медиа».
После резонансной трагедии в интернет-сообществе Приморского края возникли тревожные настроения, а многие популярные форумы наполнились сообщениями о возможных повторениях терактов в других городах. Впрочем, общественно значимые структуры и предприятия, в особенности такие крупные, как ОАО «РЖД», уже приняли обновлённый регламент безопасности, чтобы снизить риски для жителей Приморья и Владивостока в частности.
Представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Артамонов рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», как именно Российские железные дороги обезопасят поездки для граждан:
«В настоящее время со всеми работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад проводятся дополнительные специальные инструктажи – с целью повышения бдительности и отработки действий в случае возникновения внештатных ситуаций».
По словам Александра Артамонова, железнодорожники приняли меры по усилению охраны и ужесточению пропускного режима на всех вокзалах, станциях и посадочных платформах:
«В связи с этим мы бы порекомендовали пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно и с пониманием отнестись к дополнительным сложностям, которые будут связаны с более тщательным личным досмотром».
Пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» также не преминула успокоить пассажиров и поделилась с агентством информацией о своих мерах противодействия угрозе терроризма:
«Помимо того, что мы проводим дополнительные инструктажи и усиленный досмотр, аэропорт проводит оперативное взаимодействие с силовыми структурами. Кроме того, мы многократно увеличили патрулирование не только терминалов аэровокзала, но и его прилегающих территорий».
Что касается панических настроений по поводу террористической угрозы, особенно со стороны гостей из ближнего зарубежья, в отношении которых в обществе нередко преобладают стереотипы – председатель правления «Консультационного центра по вопросам межэтнических отношений и миграции» Сергей Пушкарёв рассказал РИА «Восток-Медиа» своё видение ситуации:
«Приморье всегда было многонациональным регионом – только на территории нашего края 158 этносов – это практически 80 – 90 % всех национальностей России. Потому у нас люди привыкшие, толерантные и терпимые.
Но вот аккумуляция паники в Интернете, которая может привести к дестабилизации общества по национальному признаку, – это совсем другое. Я считаю так – наши мигранты нам нужны как воздух в силу многих, объективных причин, связанных с демографией Приморья. К тому же я, как специалист и бывший глава управления ФМС, могу вам сказать, что эти граждане менее всего защищены, им приходится тяжело. И я бы не стал вешать на них всех собак. Но ситуацию с мигрантами государство всё равно отслеживает, ведь, как говорится, порох нужно держать сухим. При правильной постановке работы всех уполномоченных служб страха у граждан Приморского края быть не должно».
Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморья Владимир Миклушевский направил своему коллеге из Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями. А губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт возложил цветы к памятнику поэту Александру Пушкину и поставил свечу в память о погибших в результате теракта.
Ну, ну. Успокоил. Ему виднее? Ему под ноги не плюют мигранты? В автобусах не ездит? А кому позволено торговать на остановках? Куда идут денежки из Приморского края, полученные в результате незаконной торговли, подключения к электросетям непонятных киосков? Почему отсутствуют правоустанавливающие сведения в местах торговли? Нет сведений об уплате налогов в казну города - нет права торговли! Когда будет наведен порядок? Для наведения порядка достаточно одного дня!
ИБД - имитация бурной деятельности! Через пару недель все забудется, и известное российское опять пойдет своим чередом.
Торговлю без правоустанавливающих документов на момент проверки приравнять к экономическому терроризму. Как устанавливается прожиточный минимум? По факту? Сколько люди потратили денег, через два месяца эта сумма и ляжет в основу определения их прожиточного минимума? Но большинство не может элементарно купить лекарственные средства, одежду, обувь. Получается, что если человек не может из-за финансовых трудностей купить вещи, но по формуле расчета, он как бы в них и не нуждается? И бредут по городу плохо одетые россияне, уступая дорогу туристам.