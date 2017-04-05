В Арсеньеве избран новый мэр

В Арсеньеве депутаты городской думы проголосовали за нового мэра – им стал коренной арсеньевец Александр Коваль. Ранее с 2012 года он занимал должность председателя думы Арсеньевского городского округа. Ещё раньше работал на местном заводе «Аскольд», где с 1983 года прошёл карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.

Как сообщили специалисты департамента внутренней политики региона, всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата.

«Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеют опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль – именно он набрал наибольшее количество голосов», – отметили сотрудники ведомства.