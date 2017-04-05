Жители Владивостока раскупают веточки вербы к предстоящим праздникам

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Продавцов можно встретить возле остановок и подземных переходов
|Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова
В преддверии церковных праздников на улицах Владивостока уличные торговцы продают пучки вербы и подснежники. Горожане раскупают священное растение, чтобы традиционно отпраздновать Вход Господень в Иерусалим – Вербное воскресенье, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как объяснила продавец Любовь Огурёва, загруженным заботами горожанам недосуг искать иву в лесах перед праздником. Поэтому она решила собрать веточки вербы, а затем отдать их всем желающим за небольшую сумму. Стоимость большого пучка составляет 150 рублей, поменьше – 100 рублей. Небольшой букет подснежников тянет на 50 рублей.
«Я не беру от природы слишком много, молодые ветви ивы вообще не трогаю, жду, когда подрастут. У меня есть своё личное тайное место, где каждый год я собираю подснежники и срезаю веточки вербы. Люди слишком заняты, а мне на пользу», – рассказала уличный продавец.
В этом году Вербное воскресенье православные христиане отметят 9 апреля. Ветви вайи (вербы) окропят священной водой и молитвой, после чего молящиеся простоят всю службу, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).
Подснежники эти называются Адонис амурский. Эти цветы очень нежные, их рвать не стоит, т. к. радовать глаз долго не будут. Так что женщина из добрых, религиозных якобы побуждений, погубила цветы зря, хотя копейку в свой карман за продажу положит. Не стоит губить то, что сотворил Бог, пусть цветы растут в лесу.