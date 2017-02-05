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В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление : РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление

В Приморье "Единая Россия" формирует антикоррупционное мышление
Учащиеся выразили своё отношение к одной из главных социальных проблем
вчера, 15:00
Общество | Приморский край
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Фото: primorsk.er.ru

В рамках «Молодёжного антикоррупционного проекта» «Единой России» состоялась очередная лекция с подрастающим поколением. На этот раз площадкой для диалога Александра Щербакова с молодёжью выступил Приморский энергетический техникум. Руководитель проекта рассказал о своем видении методов и средств противодействия коррупции, а также провёл небольшой экскурс в историю борьбы со взяточничеством.

Активисты «Молодой Гвардии Единой России» в Приморье также активно участвовали в беседе со студентами. Презентовав «Молодёжный избирательный штаб», они предложили участникам встречи обсудить способы борьбы с коррупцией в повседневной жизни. На этот счёт мнения слушателей оказались полярными — от полной конфискации имущества проворовавшегося чиновника до снисхождения и легализации.

«Нам очень важно научиться вас понимать и установить обратную связь. Мы хотим донести правильные мысли и правильные идеи», — обратился к студентам Кирилл Лагунов, руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Приморье.

В диалоге выяснилось, что слушатели имеют несколько точек зрения на проблему. В ходе беседы участники диалога упомянули самые громкие коррупционные скандалы последних лет, а также особенности антикоррупционного законодательства других стран.

«Благодаря таким встречам я понимаю, что наша молодёжь хочет жить без коррупции. Ваши вопросы отражают ваше негативное отношение к подобной форме взаимодействия в обществе. Но я хочу также предостеречь вас от пустой критики и призвать к действиям, которые смогут изменить ситуацию. Это ваши идеи по борьбе с коррупцией, ваш новый взгляд на проблему», — обратился к студентам Александр Щербаков.

В партии «Единая Россия» напомнили: с начала работы «Молодёжного антикоррупционного проекта» ведётся работа по созданию специализированной учебной программы для учебных заведений Владивостока и Приморья. Объявлен конкурс среди учащихся старших классов и студентов первых курсов. Все эти инициативы направлены на достижение главной цели проекта — формирование антикоррупционного мышления у молодёжи.


 
 
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Комментарии
  • Стебовик  (вчера, 15:05 )

    Про пчёл и мёд писать как то банально, "своими словами"-не пропустят.

  • Турыст  (вчера, 16:12 )

    Правильно делают подельники из ОПГ ЕР, и в пример нужно ставить таких стойких членов ОПГ как Дарькин, Степанченко, винни-пух, ПИСя и другие заслуженные работники бюджетных денег. А то и впрямь могут поверить в виновность членов ОПГ. Не виноваты ОНИ, деньги сами к ним пришли.

  • Турыст  (вчера, 16:15 )

    В свою очередь депутат ГД Рашкин заявил, что, по статистике, около 90% осужденных за коррупционные преступления являются членами «Единой России». «Неудивительно, что чиновники и представители власти так боятся именно борьбы с коррупцией, тут в пору вспомнить русскую поговорку про горящую шапку», — сказал он.

  • Не толерантный  (вчера, 16:20 )

    Партия воров и жуликов проводит семинары как правильно воровать и не попасть на нары

  • 11111111111111111  (вчера, 16:33 )

    Пусть про Сердюкова расскажут как украсть миллиарды и не сесть . "Нужно быть родственником Медведеву Д. А. "

  • JD  (вчера, 17:15 )

    "— Ну и последний вопрос, а почему сразу поехали в Москву со своими идеями и проектами, а не обратились в краевые или городские структуры. Депутатов в Приморье много, такие инициативы многие из них готовы поддержать, наверное? — Вы знаете, нам очень хотелось услышать именно от федеральных политиков оценку и важность наших идей и проектов. Да, теперь, когда мы увидели и услышали, что все наши идеи разумные, новые и востребованы как федеральными политиками-тяжеловесами, так и простыми людьми, мы пойдем к нашим краевым и городским политикам и чиновникам за поддержкой и, конечно, мы будем ссылаться на то, что у нас есть поддержка и одобрение на самом высшем уровне власти. " Подробнее: http://primamedia. ru/news/481203/ Ну так человечку хочется в кресло депутата Государственной Думы, уж так хочется. )))

  • олений пенис  (вчера, 19:44 )

    Охота вам этот порожняк обсасывать, писать одно и то же уже 16 лет?

  • 666zlo  (сегодня, 10:39 )

    А народу вкатывает обсасывать и сосать, чувствовать себя ущербными лищенцами на фоне зажравшихся интелегентов в галстуках. Натура у русского дурака такая- дурная.



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