Ледовый мотокросс во Владивостоке объединил приморцев всех возрастов

Восемь десятков гонщиков со всего Приморья накануне приняли участие в ледовом мотокроссе. Ареной необычных состязаний стало озеро Юность (Чан) в краевом центре. На мотоциклах гонялись даже дошколята, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Третий этап открытого Кубка Владивостока по мотокроссу на льду объединил любителей спорта из краевого центра, Находки, Славянки, Кавалерово, Спасска-Дальнего, Уссурийска и Большого Камня. Организаторами выступили общественная организация мотоспорта «Легенда» при поддержке мэрии Владивостока.

«Фишка» заездов — в участии не только взрослых, но и детей.

«По нашим подсчётам, дети составят половину от всех участников, — рассказал директор «Легенды» Евгений Манышев. — Самому юному спортсмену — три с половиной года. Все дети, а также взрослые прошли необходимую подготовку и имеют на руках страховые полисы. На соревнованиях обязательно присутствие сотрудников МЧС, которые пошли нам навстречу».

Ледовые мотогонки постепенно набирают популярность у почитателей железных коней. Четвёртый этап соревнований запланирован на 18 февраля.







































































