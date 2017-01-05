В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей

На дорогах Приморья за первые четыре дня нового года произошло семь автомобильных аварий с участием несовершеннолетних, один ребёнок погиб, ещё десять получили травмы различной степени тяжести. Причиной большинства автоаварий стало грубое нарушение водителями правил дорожного движения. Это несмотря на многочисленные предупреждения ГИБДД об осторожности за рулём и усиленный режим работы дорожных полицейских в праздничные дни.

Трагедия, унёсшая жизнь несовершеннолетнего, пополнила полицейскую статистику уже в первый день нового года. В посёлке Пластун Тернейского района края 19-летний водитель Honda Odyssey не справился с управлением и врезался в забор. В момент ДТП в салоне «Хонды» кроме шофёра находились четверо несовершеннолетних подростков в возрасте 13 и 14 лет.

«Все они не были пристёгнуты ремнями безопасности. В результате удара водитель получил сотрясение головного мозга, 14-летний пассажир скончался на месте происшествия, трое 13-летних подростков госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Установлено, что молодой человек управлял транспортным средством без соответствующих документов, ранее обучение на право управления автотранспортом не проходил. Автомобиль принадлежит отцу одного из несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе управления ГИБДД по Приморью.

В остальных случаях пострадавшими в ДТП стали дети и подростки в возрасте от 5 месяцев до 17 лет. Все они являлись пассажирами транспортных средств, а виновниками их травм стали взрослые участники дорожного движения. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, в том числе — на руках у родителей или старших родственников.