Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину

Во Владивостоке 26-летний житель посёлка Трудовое Приморского края стал фигурантом уголовного дела после того, как прохожие помогли полиции задержать его, уличив в грабеже. За проявленную гражданскую позицию и содействие в поимке преступника приморцы получили от руководства управления МВД России по городу Владивостоку благодарственные письма.

«Проходящие мимо граждане, услышав крик, сразу бросились на помощь, догнали грабителя и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 26-летнего жителя поселка Трудовое. В отделе полиции мужчина дал признательные показания», — рассказали в пресс-службе краевого управления МВД России.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что жертвой грабителя стала 56-летняя жительница Владивостока, которая рассказала полицейским, что её ограбили в Советском районе города. Подробности преступления, равно как и размер ущерба, полиция не сообщает. Сейчас стражи закона проверяют задержанного на причастность к ранее совершённым правонарушениям. Против него возбудили уголовное дело о грабеже. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.