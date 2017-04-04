Китайцы пытались вывезти из Приморья краба на 1,3 миллиона

Почти 1,5 тонны краба изъяли приморские пограничники. Товар принадлежал двум предприимчивым китайцам. Причинённый ущерб, по предварительным подсчётам, превысил 1,3 миллиона рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-группы пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, сотрудники ведомства конфисковали у граждан КНР крупную партию краба в посёлке Пограничном. На территории местного рынка бизнесмены из Поднебесной арендовали 2 рефконтейнера, где и хранили скупленный морской деликатес.

В общей сложности в таком импровизированном складе специалисты насчитали более 300 коробок с разделанным на части камчатским крабом. При этом документов, подтверждающих законность происхождения продукции, китайцы не предоставили.

Сами нарушители признались, что скупали товар на уссурийском рынке, складировали, чтобы потом переправить на родину и с выгодой продать.

«Ущерб, нанесённый водным биологическим ресурсам, только по предварительным данным, оценивается более чем в 1 миллион 300 тысяч рублей», - уточнила специалист пресс-группы приморского пограничного управления ФСБ Альбина Проскуренко.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении. Речь идёт о нарушении правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних водах.















