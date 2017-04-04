Во Владивостоке перекрыли объездную трассу Седанка - Патрокл

Во Владивостоке полиция перекрыла трассу Седанка – Патрокл, сообщает РИА «Восток-Медиа». На дороге уже произошло несколько аварий. В столкновении пострадала даже полицейская машина.

За последний час на объездной дороге Владивостока произошло сразу несколько автомобильных аварий. Из-за этого работники ГИБДД перекрыли трассу Седанка – Патрокл. Как сообщают очевидцы, первоначально там столкнулись три легковушки.

В результате этого происшествия на дорогу вытекло машинное масло. Проезжая часть превратилась в настоящий каток. Последствия не заставили себя долго ждать: вскоре на масляное пятно налетел грузовик. Его водитель потерял управление и врезался в автомобиль работников ДПС, оформлявших аварию. Полицейской Toyota Camry серьёзно досталось.

Вскоре в эту дорожную ловушку попались и другие автомобилисты. По имеющейся информации, разлитое масло стало причиной около пяти аварий.

Стоит отметить, что дорогу Седанка – Патрокл во Владивостоке перекрывают с завидной регулярностью. Так, только в прошлом августе это происходило дважды. Зачастую причиной массовых аварий на этой магистрали становится непроглядный туман. В дождь эта трасса также становится очень опасной.