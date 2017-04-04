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В Приморье вынесли приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничника: РИА "Восток-Медиа"
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В Приморье вынесли приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничника

В Приморье вынесли приговор рыбаку из КНДР, напавшему на пограничника
Это уже четвёртое рассмотренное дело
вчера, 17:02
Закон | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Приморском крае продолжается суд над гражданами КНДР, напавшими на российских пограничников в октябре прошлого года. Накануне суд вынес вердикт в отношении четвёртого браконьера, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ, четвёртого фигуранта дела суд признал виновным в применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Ближайшие 3,5 года он проведёт в колонии общего режима.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что 15 октября 2016 года группа граждан КНДР, члены экипажа иностранного судна SMRT DAE YANG 10, оказались в экономической зоне Российской Федерации и агрессивно вели себя по отношению к сотрудникам пограничного управления по Приморскому краю. В результате стычки сотрудникам ФСБ России пришлось провести предупредительную стрельбу и открыть огонь на поражение из стрелкового оружия. Ранения получили 9 членов команды судна-нарушителя, один из них позднее скончался.

Суд вынес приговоры по рассмотренным уголовным делам в отношении двух граждан КНДР, которых приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.  В марте суд отправил в колонию третьего фигуранта дела.

Рассмотрение остальных уголовных дел всё ещё продолжается. 

 
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Комментарии
  • 3.14  (сегодня, 08:05 )

    Домой вернуться и там их покарают из зенитного пулемёта, за то что профукали рыболовное судно.



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