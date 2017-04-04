"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки

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Достаточно будет подтвердить факт нынешнего проживания на севере
|Фото: primorsky.ru
В этом году повышенную пенсию с «северным» коэффициентом могут получить все пенсионеры, фактически проживающие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. Таково нововведение Пенсионного фонда РФ. Ранее рассчитывать на повышенную пенсию могли только пенсионеры с пропиской.
Комментируя новость, специалисты краевого департамента труда и соцразвития рассказали:
«Много таких случаев, когда люди пенсионного возраста приобретают квартиры на юге Приморья, но при этом в силу обстоятельств продолжают проживать на севере. В этом случае необходимо будет подтвердить своё фактическое пребывание в территориальном органе Пенсионного фонда», – отметили в ведомстве.
Пенсионерам, получающим выплаты с повышенным коэффициентом на банковскую карту, необходимо ежегодно подтверждать своё фактическое проживание. В случае, если осуществляется доставка пенсии на дом, ежегодное подтверждение места жительства не требуется.
Для продолжения выплаты повышенной фиксированной выплаты необходимо лично подать заявление в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр «Мои документы» по месту фактического проживания в северных районах Приморья. Сделать это нужно до того, как истекут 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении страховой пенсии либо предыдущего подтверждения места фактического проживания в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним.
Какой-то бред.
Почему бред? Внимательно надо читать текст сударь!
Конечно бред. Северная пенсия назначается за трудовой стаж в районах крайнего Севера. Прописка тут никакой роли не играла и не играет. Если заработал Северную пенсию трудовым стажем, то живи хоть в Сочи, хоть в Москве, будешь её с северными надбавками получать.
Михаил, ты не прав. "Если заработал Северную пенсию трудовым стажем, то", проживая хоть в Сочи, хоть в Москве, ты не будешь ее с северными надбавками получать!
Поддержу. Я вахтами работал 19 лет на Камчатке, Чукотке и никогда там прописан не был. Проживал в Пензе. И сейчас там же проживаю и получаю северную пенсию. И оформлял пенсию в Пензе, нужно было всего 15 лет стажа в северных районах, что подтверждалось трудовой, пенсионными взносами.
В случае с Петровичем все правильно, если он до сих пор работает на Севере.