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"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки

"Северную" пенсию могут получить даже приморцы без прописки
Достаточно будет подтвердить факт нынешнего проживания на севере
вчера, 16:33
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году повышенную пенсию с «северным» коэффициентом могут получить все пенсионеры, фактически проживающие в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к ним. Таково нововведение Пенсионного фонда РФ. Ранее рассчитывать на  повышенную пенсию могли только пенсионеры с пропиской.

Комментируя новость, специалисты краевого департамента труда и соцразвития рассказали:

«Много таких случаев, когда люди пенсионного возраста приобретают квартиры на юге Приморья, но при этом в силу обстоятельств продолжают проживать на севере. В этом случае необходимо будет подтвердить своё фактическое пребывание в территориальном органе Пенсионного фонда», – отметили в ведомстве.

Пенсионерам, получающим выплаты с повышенным коэффициентом на банковскую карту, необходимо ежегодно подтверждать своё фактическое проживание. В случае, если осуществляется доставка пенсии на дом, ежегодное подтверждение места жительства не требуется.

Для продолжения выплаты повышенной фиксированной выплаты необходимо лично подать заявление в территориальный орган ПФР или в многофункциональный центр «Мои документы» по месту фактического проживания в северных районах Приморья. Сделать это нужно до того, как истекут 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении страховой пенсии либо предыдущего подтверждения места фактического проживания в районах Крайнего Севера или в местностях, приравненных к ним.

 
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Комментарии
  • Федя  (сегодня, 08:27 )

    Какой-то бред.

  • Иван  (сегодня, 10:00 )

    Почему бред? Внимательно надо читать текст сударь!

  • Михаил   (сегодня, 10:46 )

    Конечно бред. Северная пенсия назначается за трудовой стаж в районах крайнего Севера. Прописка тут никакой роли не играла и не играет. Если заработал Северную пенсию трудовым стажем, то живи хоть в Сочи, хоть в Москве, будешь её с северными надбавками получать.

  • Берегите лес   (сегодня, 12:05 )

    Михаил, ты не прав. "Если заработал Северную пенсию трудовым стажем, то", проживая хоть в Сочи, хоть в Москве, ты не будешь ее с северными надбавками получать!

  • Алексей Петрович   (сегодня, 10:54 )

    Поддержу. Я вахтами работал 19 лет на Камчатке, Чукотке и никогда там прописан не был. Проживал в Пензе. И сейчас там же проживаю и получаю северную пенсию. И оформлял пенсию в Пензе, нужно было всего 15 лет стажа в северных районах, что подтверждалось трудовой, пенсионными взносами.

  • Берегите лес   (сегодня, 12:10 )

    В случае с Петровичем все правильно, если он до сих пор работает на Севере.



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