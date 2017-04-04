Жители Владивостока обсуждают горы мусора на острове Русском

На днях жительница Владивостока - Евгения Трофимова - опубликовала в Facebook фотографии, указывающие на обилие мусора в одной из «заповедных», нетронутых цивилизацией зон острова Русского.









Возмущённые горожане оставили около сотни комментариев под публикацией. Некоторые пользователи выражали негодование, другие равнодушно констатировали факты, третьи винят во всём городские власти. «Даже если в России хоть каждые 100 метров в лесах будут стоять урны – мусора меньше не станет. К мусорным бакам нужно приложить воспитание с детства», - выразил свои мысли один из комментаторов под постом.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с автором скандальной публикации. Евгения рассказала: «Мы проводили импровизированный велопробег с подругой и когда завернули на мыс Вятлина – там, кстати, поворот и парковка, то ужаснулись тому, что открылось перед нашими глазами. Отходы, размазанные ровным слоем. Причём видно, что это не мог сделать ветер – сомневаюсь я, что ветер самостоятельно всё в кучи собрал. Хочу заметить, что мы уже давно туда катаемся и ещё в ноябре, без всякого публичного освещения и волонтёров, ездили с мешками для мусора, убирали ту территорию».





Девушка подчеркнула, что не раз отправляла письма в городскую администрацию – указывала на явные нарушения, с которыми установлены мусорные баки на выезде с мыса Вятлина.

В пресс-службе мэрии корреспонденту «Восток-Медиа» рассказали: «К сожалению, убирать территории, наглядно демонстрируемые в публикации девушки на Facebook, мы не имеем права. Дело в том, что под нашим крылом находится всё, что прилегает к асфальтированному дорожному покрытию острова. Придомовые территории в ведомстве ТСЖ и управляющих компаний, остальное – целиком и полностью во власти Министерства обороны».

Собеседница добавила: отныне власти будут рекомендовать к уборке территории лесополосы острова всем общественным организациям, волонтёрам и представителям бизнеса – участникам добровольных субботников. Как раз на этой неделе, 3 апреля, во Владивостоке стартовал санитарный двухмесячник.