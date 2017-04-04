Автобусы Владивостока проверяют на грязь и соблюдение графика

Мэрия Владивостока продолжает тотальную проверку городского общественного транспорта. Сегодня появился очередной отчёт о провинившихся перевозчиках и водителях. В списке нарушений – грязь в салонах, прекращение движения раньше времени, разговоры по мобильному телефону с риском для пассажиров.

Специалисты управления транспорта администрации Владивостока устроили очередную проверку в автобусах. Пресс-служба мэрии пояснила, что это предусмотрено условиями договоров, которые год назад администрация города подписала с автотранспортными предприятиями. По итогам последней декады марта руководители нескольких компаний обязаны выплатить штрафы.

Например, 5 000 рублей – сумма наказания для руководителя ООО «Влад Авто». 25 марта сразу два его автобуса - с госномерами ВО 896 и Х 682 МВ, по словам проверяющих, «находились в ненадлежащем санитарном состоянии». Эти автобусы работают на маршруте № 1 «Академическая - Окатовая - Змеинка».

Такой же штраф обязан выплатить руководитель компании «Полюс-Авто». По предоставленной МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» информации, 24 марта на маршруте № 82 «Завод «Варяг» - Окатовая - завод «Варяг» автобус с номером ВО 931 закончил работу в 22:33 вместо 23:00. Причём прекратил движение не на своей конечной, а на остановке «Проспект 100-летия Владивостока».

Кроме того, «Влад Авто» пришло уведомление о необходимости заплатить штраф 8000 рублей за нарушение, допущенное 28 марта. Водитель автобуса с номером ВО 876/25 работал на маршруте № 77 «Автовокзал - Парк Победы - кампус ДВФУ - Приморский океанариум» и неоднократно пользовался мобильным телефоном без специальной гарнитуры.

На день раньше, 27 марта, после проверки автобусов на маршруте № 7Т «Ж/д вокзал - Баляева» один из них сняли с маршрута. В данном случае контролёров интересовали санитарное состояние, работа автоинформаторов и соблюдение интервала движения.