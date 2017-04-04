Людмила Талабаева: рыбная отрасль показывает устойчивый рост

Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Приморского края Людмила Талабаева накануне приняла участие в расширенном заседании коллегии Федерального агентства по рыболовству, посвящённом итогам деятельности ведомства в 2016 году и задачам на 2017-й. Об этом информирует пресс-служба СФ.

Заместитель министра сельского хозяйства РФ, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков обозначил приоритетные задачи на текущий год и представил актуализированную долгосрочную Стратегию развития рыбопромышленного комплекса. Он отметил, что содержание нового документа стратегического планирования до 2030 года в целом поддержано отраслевым бизнес-сообществом.





«В этом году необходимо завершить подготовку Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса и создать все условия, в том числе организационные и финансовые, для её исполнения», – добавил глава агентства.

«В результате принимаемых мер рыбная отрасль в последние годы демонстрирует устойчивый рост по всем основным показателям. Это свидетельствует о том, что руководством страны не только поставлены чёткие цели и задачи, связанные с переходом отрасли к экономике лидерства и инноваций, но и обеспечены условия её развития», – отметила Людмила Талабаева.

Сенатор подчеркнула необходимость создания плацдарма для перехода на инновационное развитие, современную переработку, транспортно-логистическую инфраструктуру, в том числе портовую. «Без этого качественный скачок невозможен», – сказала сенатор.

«В нынешней непростой ситуации, в условиях появления новых угроз и вызовов консолидированная позиция законодательного корпуса приобретает особое значение. Мы просто обязаны работать слаженно и совместно решать любые вопросы», – заключила Людмила Талабаева.







