Дороги Владивостока вновь оказались серьёзно загружены

Сильные пробки в приморской столице наблюдаются второй день подряд

Этим утром дороги Владивостока были загружены на 5 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». В городе образовалось несколько серьёзных заторов.

Самая мощная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока. От Русской улицы до остановки «Молодёжная» наблюдался 7-балльный затор. Он продержался 2,5 часа.

Ещё одна долгая пробка собралась на дороге от кольцевой развязки возле фуникулёра до Семёновской улицы. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», она сохранялась 2 часа 20 минут.

«Стояла» сегодня дорога от Луговой до Руднева. Мощность этой пробки варьировалась от 6 до 8 баллов.

Проблемное движение зафиксировано на Русской улице в сторону Выселковой. Плотность трафика от остановки «Кутузова» до микрорайона Снеговая Падь в час пик достигала восьми баллов. Движение на магистрали нормализовалось лишь через полтора часа.

Непросто было проехать по проспекту Красного Знамени. Дорога в сторону издательства «Дальпресс» была загружена на «шестёрку». Это несколько выше обычного.

Также замедленное движение наблюдалось в районе так называемого Тёщиного языка в сторону Снеговой улицы. Водители «ползли» по данной дороге почти полтора часа.

Подобный плотный трафик сохраняется во Владивостоке уже второй день подряд. Сегодня дороги были загружены даже сильнее. В понедельник некоторые дороги были пустыми, с плотностью трафика в 1 балл. Сегодня таких свободных магистралей не было.