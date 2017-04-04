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Губернатор Приморья направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга: РИА "Восток-Медиа"
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Губернатор Приморья направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга

Губернатор Приморья направил телеграмму губернатору Санкт-Петербурга
Владимир Миклушевский выразил соболезнования и пожелал выздоровления раненым
сегодня, 10:31
Общество | Приморский край
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Фото: old.amurpress.ru

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский направил телеграмму в адрес губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко в связи со взрывом в метро.

«Выражаю соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких в этой страшной беде. Скорблю и разделяю боль утраты вместе с вами. От всего сердца желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – значится в телеграмме.

Взрыв неустановленного устройства произошёл 3 апреля в петербургском метро между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». По данным Национального антитеррористического комитета, в результате взрыва погибли 11 человек и 45 пострадали.

 
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