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Лето в апреле: в Приморье потеплеет до +24 градусов

Лето в апреле: в Приморье потеплеет до +24 градусов
Погода продолжает бить рекорды
сегодня, 07:01
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Погодные условия продолжают удивлять приморцев – на этой неделе в крае ожидается рекордное тепло. Температурный фон повысится до летних значений, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Минувшей ночью управление погодой на территории края перешло к антициклону. Температура воздуха немного понизилась, однако сегодня, 4 апреля, днём Приморье окажется в тёплом секторе нового циклона. Максимальная температура воздуха в континентальных районах составит около +15…+20 градусов. На побережье будет немного прохладнее – от 9 до 14 градусов со знаком «плюс».

Днём в среду, 5 апреля, край опять окажется в тёплом секторе циклонического вихря. В континентальных районах воздух прогреется до летних температур – от +18 до +24 градусов, на побережье – от 12 до 17 градусов. При этом на севере возможен небольшой дождь.

Во второй половине рабочей недели в крае ожидаются небольшие дожди. Днём в пятницу, 7 апреля, с приближением нового циклона и увеличением барических градиентов усилится южный ветер. Столбик термометра поднимется до +17…+22 градусов, в прибрежных районах – от +7 до +14.

В краевом центре осадков в ближайшее время не ожидается. Самым тёплым днём недели станет среда. Воздух во Владивостоке прогреется до 14-16 градусов выше нуля. В последующие дни температурный фон немного понизится.

 
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