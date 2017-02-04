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Администрация Приморья ужесточила контроль за перевалкой угля: РИА "Восток-Медиа"
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Администрация Приморья ужесточила контроль за перевалкой угля

Администрация Приморья ужесточила контроль за перевалкой угля
Губернатор делает поручения на фоне волнений в Находке
сегодня, 16:39
Экология | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", пресс-служба администрации Приморского края

Глава Приморского края Владимир Миклушевский поручил ужесточить контроль за перевалкой угля. Он озвучил необходимость в кратчайшие сроки разработать комплексный план по снижению негативного влияния, связанного с этим видом промышленной деятельности, на экологическую обстановку в регионе. Между тем сегодня в Находке прошёл пикет жителей города, сообщает РИА "Восток-Медиа".

Губернатор провёл расширенное заседание по охране окружающей среды, где обсудили ситуацию, сложившуюся в Находке в результате увеличения объёмов перевалки угля. Миклушевский собрал за одним столом представителей стивидорных компаний, органов исполнительной власти и контрольно-надзорных органов.


 

«Такая проблема есть не только в Находке. Постановление администрации Приморского края запрещает строить новые угольные терминалы открытого типа, необходимо решить, что делать с уже существующими. Наша задача сегодня — выработать комплексный план действий для решения проблемы и минимизации ущерба от перевалки угля для населения и окружающей среды», — заявил глава региона.

Проблема угольных терминалов в портах Приморья обострилась в последнее время ввиду изменения конъюнктуры на мировых рынках и повышения спроса на уголь, когда многие перегрузочные комплексы перепрофилировались на этот вид груза. Руководитель управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Дмитрий Маслов озвучил результаты проверок этого года: 17 % взятых проб не отвечают требованиям санитарных норм и правил. При этом чиновник подчеркнул, что уровень заболеваемости у жителей Находки, в том числе болезнями органов дыхания, ниже среднего по краю, однако не исключается, что накопительный эффект неблагоприятного воздействия окружающей среды изменит этот показатель.


 

Глава приморского управления Роспотребнадзора отметил, что нарушения выявлены практически на каждом предприятии, но меры административного воздействия неэффективны. По его мнению, компании-нарушители привлекаются к административной ответственности, но сумма штрафов абсолютно несоразмерна с оборотами предприятий. В свою очередь Миклушевский назвал штрафы лишь «лёгким похлопыванием по плечу» и высказал мнение, что  необходимы более действенные меры.

«Мы поддерживаем бизнес, который выполняет три требования: развитие региональной экономики, создание рабочих мест и соблюдение экологических норм. Бизнес не должен вредить жителям края», — заявил губернатор.


 

В большинстве своём стивидорные предприятия принимают меры по устранению негативных последствий открытой перевалки угля и готовы переоснащать перегрузочные комплексы. В частности, три компании — «Аттис Энтерпрайс», «Евраз Находкинский морской торговый порт» и «Терминал Астафьева» — на заседании доложили губернатору о своих действиях по защите города от угольной пыли. «Терминал Астафьева» также пообещал в ближайшее время внедрить защитные экраны и проект закрытого угольного перевалочного комплекса, на фундаменте которого будут храниться бетонные бочки с углём, в таком виде груз планируют выдавать погрузочными машинами на суда. Кроме того, руководитель компании предложил приобрести для города специальную уборочную машину для борьбы с пылью и передать её безвозмездно для нужд коммунальных служб Находки.


 

Одна из ключевых проблем, по мнению экспертов, заключается в отсутствии комплексного плана защиты всей причальной территории. По итогам заседания решили создать единую санитарно-защитную зону для всех стивидорных компаний Находки, уравняв их в правах и предъявляя единые требования. Губернатор края акцентировал, что решить проблему без социального партнёрства не удастся. Необходимо найти баланс между интересами бизнеса и безопасностью окружающей среды. Для этого администрация Приморья разработала комплексный план по предотвращению загрязнения воздуха и среды угольной пылью в Находке.

«Это часть мероприятий, посвящённых Году экологии, объявленному президентом России. В план включены как переоснащение предприятий, так и жёсткий контроль за соблюдением ими технологического процесса со стороны уполномоченных органов. Необходимо ликвидировать открытую перевалку вблизи жилой застройки, кратно увеличить лабораторные исследования, проанализировать мировую практику», — заявил Владимир Миклушевский.


 

Глава региона поручил стивидорам портов Находки в течение месяца предоставить план мероприятий по снижению вредных выбросов, подтверждённый финансированием. Губернатор Приморья подчеркнул, что будет лично контролировать этот процесс. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Тем временем сегодня в Находке состоялся пикет против открытой перевалки угля, в нём участвовало примерно 3 тысячи горожан. Плюс к этому собрано 13 тысяч подписей. Ранее РИА "Восток-Медиа" сообщало о подробностях ситуации, сложившейся в городе-порте.


 

 

 

 
 
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