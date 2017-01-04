В Приморье пропал пожилой рыбак

Он ушёл из дома ещё в конце прошлого года

Во Владивостоке пропал человек. Пожилой мужчина ушёл на рыбалку ещё в конце прошлого года, однако о его местонахождении до сих пор ничего не известно, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Семидесятилетний Николай Степанович Приходько отправился на рыбалку ещё 29 декабря 2016 года. Мужчина вышел из дома по адресу: Иртышская 32/4 и отправился, по предположениям родственников, в район станции Чайка, на Океанскую или остров Русский.

В этот день пенсионер был одет в рыбацкий костюм камуфляжной расцветки зелёно-коричневого цвета, такие же сапоги и меховую шапку.

С тех самых пор пропавшего мужчину ищут его родные и близкие. В социальных сетях появилось объявление с просьбой о помощи — все, кто что-либо знает о местонахождении Николая Степановича, могут сообщить об этом его дочери по номеру телефона: +7 908 448-67-93.

В разговоре с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» дочь потерявшегося рыбака сообщила, что до сих пор не знает, где находится её отец.

«Ситуация не поменялась, новостей нет. Мы написали заявление в полицию 31 декабря. Они передали запрос в МЧС, но пока поиски никаких результатов не принесли. Ничего не происходит, мы просим и вымаливаем, чтобы нам помогли», — отметила она.