В Приморье прямо на трассе сгорел пассажирский автобус

В Приморском крае прямо на автомобильной магистрали загорелся рейсовый пассажирский автобус. По данным МЧС, во время происшествия никто не пострадал, однако очевидцы утверждают — у водителя обгорели руки и лицо, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Утром в среду, 4 января, в пяти километрах от посёлка Славянка, на подъезде к населённому пункту, загорелся автобус. Он следовал из Уссурийска в посёлок Краскино, а по пути заезжал в Славянку Хасанского района.

Информация о возгорании на пульт пожарной охраны поступила в 10:55. Спустя 10 минут на место прибыли пожарные расчёты. Специалисты установили, что горел двигатель автомобиля и часть салона общей площадью 16 квадратных метров. На локализацию возгорания пожарным потребовалось 7 минут. В 12:02 они полностью ликвидировали пожар.

По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, никто из пассажиров не пострадал — благодаря своевременным и грамотным действиям водителя все люди благополучно покинули салон автобуса и доехали до Славянки на другом транспорте.

Между тем, в Сети уже появились первые видеозаписи происшествия. Так, на одной из них — в группе dps_control соцсети Instagram — очевидцы сообщили, что у водителя автобуса обгорели руки и лицо.