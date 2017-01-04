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Путешествие Серёги Питерского закончилось: РИА "Восток-Медиа"
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Путешествие Серёги Питерского закончилось

Путешествие Серёги Питерского закончилось
За бродягой в Приморье приехала мама
вчера, 12:20
Общество | Приморский край
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Фото: группа "О Серёге Питерском" в соцсети "Одноклассники"

Путешествие Серёги Питерского закончилось — он решил лететь домой в Санкт-Петербург. В Приморье за ним приехала мама, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в группе о путешественнике Питерском появилась информация о том, что он вернулся в Приморье и находится в Дальнегорске. В город на севере края из Питера приехала мать бродяги. Дальнейшая судьба прославившегося путешественника решалась в течение целого дня. Сегодня утром, 4 января, стало известно, что его похождения завершились.

«Серёга решил ехать домой вместе с мамой, увидеть родных. Они очень по нему скучают. Проведать дедушку», — пишется в одном из последних сообщений в социальных сетях.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около 2-х лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв, на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.

В 20-х числах декабря в Сети появилась информация о том, что Питерского нашли мёртвым, однако эта информация быстро нашла опровержение. Новый год он отметил в селе Агзу Тернейского района в Приморье, там же посетил баню, а также изменил причёску


 

 

 

 
 
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Комментарии
  • ПенсиАнерка  (вчера, 12:44 )

    Похож на мать сильно. Поразительно- идеальные зубы и . . . кожа рук. По моему Серега очень ждал внимания матери, возможно накануне и постригся ради этого события.

  • yyyy  (вчера, 12:58 )

    Это не Щеулин.

  • Читатель  (вчера, 12:59 )

    Видать, из-за неё он и свалил из дома, раз материн приезд как смерть предсказывал

  • Приморец  (вчера, 13:00 )

    Наконец то этого бомжа заберут!!!

  • ПенсиАнерка  (вчера, 13:15 )

    Надолго?Опять свинтит куда- нибудь, на его милой мордашке очень много написано( но он конечно в этом не виноват, больной мозг трудно вылечить)

  • Колесов  (вчера, 13:17 )

    А в г. Находка местный депутат Гашев А. А. лупит (избивает) женщин работников конкурента и саму директора ООО "Автоэкспрес". Подробности можно узнать в горотделе полиции Находки или у самой директора Автоэкспреса, или у Гашева А. А. и его сына

  • ник  (вчера, 13:41 )

    По лицу сразу видно, что парень психически нездоров. Два года никто не задался этим вопросом, а диагноз налицо, т. е на лице!

  • гоша  (вчера, 14:01 )

    МАМА ХОТЬ ЧЕРЕЗ ГОД ПОНЯЛА ЧТО СЫН ПРОПАЛ

  • Конкорд  (вчера, 14:07 )

    Что у него в душе?. . . Ум нездоров, а душу тянет к простору и свободе. . . Не выдержит! немного отъестся, отмоется и снова рванет на свободу. Он безобидный, психиатры мучать "лечением" его, скорее всего, не будут, если мамка сама не захочет привязать его к дому вообще безмозглым овощем .

  • гоша  (вчера, 14:09 )

    ПОЧЕМУ ТО ВСПОМНИЛАСЬ ПЕСЕНКА ПРО МАМОНТЕНКА ГДЕ ОН МАМУ НАШЕЛ. Я РАД ЧТО МАМА ЕГО НАШЛА.

  • Конкорд  (вчера, 14:18 )

    Видимо, непросто ей было нужную сумму найти, чтобы приехать и его обратно забрать. Не из богатых. Ну, дай бог ему адаптироваться в этой жизни и себя суметь хотя бы прокормить на будущее. . .

  • ежик  (вчера, 14:26 )

    Это мессия. Он как бэ учит нас, что без денег, связей и мозгов можно прожить, если улыбаться. Россияне, улыбайтесь!

  • Конкорд  (вчера, 14:39 )

    Человеку дан Разум, дана Воля, дано право самому решать свою судьбу. Дано право ответственности. Как он всем этим этим распорядится- это уже другой вопрос. А у этого поражено все и он катится рефлекторно, ни за что не отвечая. Не романтизируйте болезненное состояние!

  • Человек незаурядного ума  (вчера, 17:28 )

    Ну что тут сказать? Судя по сияющему выражению лица, мама вырастила надежную опору для своей старости.

  • Володя  (вчера, 17:49 )

    Прирождённый путешественник Серёга, ему спокойная, безпроблемная, домашняя жизнь не в радость

  • 24  (вчера, 19:45 )

    Все умные . Все всё понимают про Серёгу . Все всё про себя тоже понимают, и продолжают свою серенькую жизнь , в надежде и погоне за "благополучием" , сытненькопожратью , какбычегобыукрастью , нахалявуполучитию . По сути просто жрут и срут. Но и продолжайте в том же духе , Вы своим путём , он своим . Только не надо по лицу ставить диагнозы , а если ставите , то сначала посмотритесь в зеркало , оно вам тоже поставит .

  • олений пенис  (вчера, 20:17 )

    Еще один ниспровергатель общественных устоев и критик обывателей!Жрать и срать и Сереге присуще, иначе бы вояж не состоялся. Другой вопрос где это делать и с какой частотой?Сам бы пошел-то по матушке Рассее?

  • олений пенис  (вчера, 19:57 )

    Понятно, что никто умирать 2 не собирался. И это хорошо. Утверждение о психической неполноценности отвергаю, отшагать десяток тысяч километров, да по России, одному без ума, да и без воли -дело непростое. Жаль, не попались ему на этом пути ушлые менегеры, мог развить успех, а если бы еще и литературные способности, репортерские-мог бы далеко пойти!Ну, а так в старости будет что вспомнить. В армии хоть служил?

  • Серега Питерский  (вчера, 20:05 )

    Пошли в очко

  • Saurich  (вчера, 20:14 )

    Этот человек вполне тянет на типа Святого Сергия, ему точно благоволит Cудьба, если всё что он смог преодолеть не выдумка.

  • 111  (вчера, 20:26 )

    Достали уже этим питерским дурачком!!!

  • SS  (вчера, 20:32 )

    Бедная мама

  • Тиха Тиха  (вчера, 20:46 )

    помотал мамкины нервы

  • BOB  (вчера, 21:21 )

    Очень рад, что для Серёги всё закончилось благополучно! Большая часть злопыхателей по поводу его странствий и четверти пути бы не выдержали.

  • Сидаравич  (вчера, 22:00 )

    Ладно вам фекалиями бросаться. Хорошо, что Серёга выжил и летит с мамой домой. И дай бог ему счастья. Пусть даже он юродивый, не страшно, на руси таких любят. И уж всяко Питерский намного симпатичнее бомжей конюховых, раскручивающих спонсоров на десятки и сотни тысяч долларов ради своих никому [***] не нужных вояжей.

  • СелянинЪ  (вчера, 22:08 )

    А я этому Сереге в какой-то мере завидую!Я не могу знать что у него в голове, но вижу другое:отважиться на такой переход может далеко не каждый, а он сделал это!

  • Хорошая  (вчера, 22:22 )

    Серега своими мытарствами вымолил, чтобы на Рождество быть в кругу семьи и быть любимым мамой.

  • Хорошая  (вчера, 22:27 )

    МАМОЧКА, любите и берегите своего Серегу. Его многие полюбили , а уж как БОГ берег!!!

  • Дануна  (вчера, 23:14 )

    "После этого он отправился ИССЛЕДОВАТЬ край" Результаты исследований-в студию!Владимир Клавдиевич Арсеньев, блин. Хватит уже из блаженного героя нашего времени ляпить!По причине психического неблагополучия не ведает, что творит. Живёт, как Бог на душу положит. Нет тут ни целеустремлённости и геройства , просто букет диагнозов диктует (кста, маниакальное упорство это, если что, чистой воды шизофрения). Незлобивый дурачок всего -то, хорошо, что жив-маме хоть кака-то радость.

  • Вася  (сегодня, 00:18 )

    Блаженный он, таких обижать не по панятиям, грех если хотите. Те кто тут базарит "бомж" "дурак" вызывают отвращение.

  • parasuk  (сегодня, 03:37 )

    единственный чел правильно определил. . . согласен. чисто блаженный тип, обижать грех. А вы все дебилы кто срет на человека.

  • алексей  (сегодня, 09:01 )

    Согласен на все 100%.

  • утро  (сегодня, 11:13 )

    По мнению большинства отписавшихся здесь, нужно лечить мозг. Так как вы считаете его больным. Ну допустим он болен. Но не вам диагноз ставить . Битвы экстросенсов насмотрелись. Вы не менее больны , только вам нужно лечить ДУШУ. А некоторым ее вообще не досталось. Наше общество как крысы поедает само себя!



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