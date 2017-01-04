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За бродягой в Приморье приехала мама
|Фото: группа "О Серёге Питерском" в соцсети "Одноклассники"
Путешествие Серёги Питерского закончилось — он решил лететь домой в Санкт-Петербург. В Приморье за ним приехала мама, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Накануне в группе о путешественнике Питерском появилась информация о том, что он вернулся в Приморье и находится в Дальнегорске. В город на севере края из Питера приехала мать бродяги. Дальнейшая судьба прославившегося путешественника решалась в течение целого дня. Сегодня утром, 4 января, стало известно, что его похождения завершились.
«Серёга решил ехать домой вместе с мамой, увидеть родных. Они очень по нему скучают. Проведать дедушку», — пишется в одном из последних сообщений в социальных сетях.
Ранее РИА «Восток-Медиа» подробно писало о похождениях Питерского. Щеулин вышел из Петербурга около 2-х лет назад, чтобы дойти до Владивостока. После этого он отправился исследовать край. Всю осень путешественник провёл на севере Приморья — бродил по районам, пострадавшим от тайфуна «Лайонрок». Пик непогоды парень переждал в Ольгинском районе, после чего отправился в посёлок Кавалерово, по которому серьёзно прошлась стихия. Интересно, что некоторые приморцы невзлюбили путешественника и даже желали, чтобы Серёгу съел тигр. Впрочем, сам парень упорно считал, что проживёт только до начала 2017 года и умрёт 2 января. В середине ноября Сергей прошёл посёлок Светлая, а затем останавливался в селе Перетычиха Тернейского района. В Хабаровский край Питерский отправился, чтобы из посёлка Ванино, который находится недалеко от Совгавани, рвануть на Сахалин. Некоторое время он провёл на вахте лесорубов на границе Хабаровского и Приморских краёв, на Самаргинском лесозаготовительном участке-1, где охранял огонь в печке.
В 20-х числах декабря в Сети появилась информация о том, что Питерского нашли мёртвым, однако эта информация быстро нашла опровержение. Новый год он отметил в селе Агзу Тернейского района в Приморье, там же посетил баню, а также изменил причёску.
Похож на мать сильно. Поразительно- идеальные зубы и . . . кожа рук. По моему Серега очень ждал внимания матери, возможно накануне и постригся ради этого события.
Это не Щеулин.
Видать, из-за неё он и свалил из дома, раз материн приезд как смерть предсказывал
Наконец то этого бомжа заберут!!!
Надолго?Опять свинтит куда- нибудь, на его милой мордашке очень много написано( но он конечно в этом не виноват, больной мозг трудно вылечить)
А в г. Находка местный депутат Гашев А. А. лупит (избивает) женщин работников конкурента и саму директора ООО "Автоэкспрес". Подробности можно узнать в горотделе полиции Находки или у самой директора Автоэкспреса, или у Гашева А. А. и его сына
По лицу сразу видно, что парень психически нездоров. Два года никто не задался этим вопросом, а диагноз налицо, т. е на лице!
МАМА ХОТЬ ЧЕРЕЗ ГОД ПОНЯЛА ЧТО СЫН ПРОПАЛ
Что у него в душе?. . . Ум нездоров, а душу тянет к простору и свободе. . . Не выдержит! немного отъестся, отмоется и снова рванет на свободу. Он безобидный, психиатры мучать "лечением" его, скорее всего, не будут, если мамка сама не захочет привязать его к дому вообще безмозглым овощем .
ПОЧЕМУ ТО ВСПОМНИЛАСЬ ПЕСЕНКА ПРО МАМОНТЕНКА ГДЕ ОН МАМУ НАШЕЛ. Я РАД ЧТО МАМА ЕГО НАШЛА.
Видимо, непросто ей было нужную сумму найти, чтобы приехать и его обратно забрать. Не из богатых. Ну, дай бог ему адаптироваться в этой жизни и себя суметь хотя бы прокормить на будущее. . .
Это мессия. Он как бэ учит нас, что без денег, связей и мозгов можно прожить, если улыбаться. Россияне, улыбайтесь!
Человеку дан Разум, дана Воля, дано право самому решать свою судьбу. Дано право ответственности. Как он всем этим этим распорядится- это уже другой вопрос. А у этого поражено все и он катится рефлекторно, ни за что не отвечая. Не романтизируйте болезненное состояние!
Ну что тут сказать? Судя по сияющему выражению лица, мама вырастила надежную опору для своей старости.
Прирождённый путешественник Серёга, ему спокойная, безпроблемная, домашняя жизнь не в радость
Все умные . Все всё понимают про Серёгу . Все всё про себя тоже понимают, и продолжают свою серенькую жизнь , в надежде и погоне за "благополучием" , сытненькопожратью , какбычегобыукрастью , нахалявуполучитию . По сути просто жрут и срут. Но и продолжайте в том же духе , Вы своим путём , он своим . Только не надо по лицу ставить диагнозы , а если ставите , то сначала посмотритесь в зеркало , оно вам тоже поставит .
Еще один ниспровергатель общественных устоев и критик обывателей!Жрать и срать и Сереге присуще, иначе бы вояж не состоялся. Другой вопрос где это делать и с какой частотой?Сам бы пошел-то по матушке Рассее?
Понятно, что никто умирать 2 не собирался. И это хорошо. Утверждение о психической неполноценности отвергаю, отшагать десяток тысяч километров, да по России, одному без ума, да и без воли -дело непростое. Жаль, не попались ему на этом пути ушлые менегеры, мог развить успех, а если бы еще и литературные способности, репортерские-мог бы далеко пойти!Ну, а так в старости будет что вспомнить. В армии хоть служил?
Пошли в очко
Этот человек вполне тянет на типа Святого Сергия, ему точно благоволит Cудьба, если всё что он смог преодолеть не выдумка.
Достали уже этим питерским дурачком!!!
Бедная мама
помотал мамкины нервы
Очень рад, что для Серёги всё закончилось благополучно! Большая часть злопыхателей по поводу его странствий и четверти пути бы не выдержали.
Ладно вам фекалиями бросаться. Хорошо, что Серёга выжил и летит с мамой домой. И дай бог ему счастья. Пусть даже он юродивый, не страшно, на руси таких любят. И уж всяко Питерский намного симпатичнее бомжей конюховых, раскручивающих спонсоров на десятки и сотни тысяч долларов ради своих никому [***] не нужных вояжей.
А я этому Сереге в какой-то мере завидую!Я не могу знать что у него в голове, но вижу другое:отважиться на такой переход может далеко не каждый, а он сделал это!
Серега своими мытарствами вымолил, чтобы на Рождество быть в кругу семьи и быть любимым мамой.
МАМОЧКА, любите и берегите своего Серегу. Его многие полюбили , а уж как БОГ берег!!!
"После этого он отправился ИССЛЕДОВАТЬ край" Результаты исследований-в студию!Владимир Клавдиевич Арсеньев, блин. Хватит уже из блаженного героя нашего времени ляпить!По причине психического неблагополучия не ведает, что творит. Живёт, как Бог на душу положит. Нет тут ни целеустремлённости и геройства , просто букет диагнозов диктует (кста, маниакальное упорство это, если что, чистой воды шизофрения). Незлобивый дурачок всего -то, хорошо, что жив-маме хоть кака-то радость.
Блаженный он, таких обижать не по панятиям, грех если хотите. Те кто тут базарит "бомж" "дурак" вызывают отвращение.
единственный чел правильно определил. . . согласен. чисто блаженный тип, обижать грех. А вы все дебилы кто срет на человека.
Согласен на все 100%.
По мнению большинства отписавшихся здесь, нужно лечить мозг. Так как вы считаете его больным. Ну допустим он болен. Но не вам диагноз ставить . Битвы экстросенсов насмотрелись. Вы не менее больны , только вам нужно лечить ДУШУ. А некоторым ее вообще не досталось. Наше общество как крысы поедает само себя!