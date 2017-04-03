В Приморье полностью сгорела птицефабрика

В посёлке Заводской, расположенном недалеко от Артёма, практически полностью выгорела бройлерная птицефабрика «Михайловская» на улице Охотничья. Последствия происшествия спасатели ликвидируют до сих пор, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Приморскому краю, площадь пожара на предприятии составила 1000 квадратных метров.

«Уровень задымления помещений фабрики оказался столь высоким, что спасатели решили задействовать пять звеньев газодымозащитной службы. Для тушения пламени сотрудники привлекли 16 человек личного состава и пять пожарных машин. К счастью, во время случившегося никто из людей не пострадал» - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю корреспонденту агентства.

Происшествие оказалось настолько сложным, что ликвидация последствий продолжается до сих пор. Сейчас пожарные делают проливку и разбирают пришедшие в негодность помещения, чтобы обезопасить их до приезда экспертной комиссии. Та, в свою очередь, подведёт окончательные итоги и подсчитает сумму ущерба, нанесенного пожаром. В пресс-службе МЧС по Приморью добавили, что пожарные оперативно прибыли на место, но это не помогло спасти большую часть помещений птицефабрики.